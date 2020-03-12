12 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 21 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Роману? Молодий чоловік одружився, але останнім часом його дружина хворіла і все частіше говорила, що скоро помре. Детальніше читайте в матеріалі.

Рома ніяк не міг зрозуміти, що відбувається з ним і його молодою дружиною Валею. Ще й місяця не минуло з їхнього весілля, а Валя згасала на очах. Погано спала, майже не їла і увесь час плакала. А самому Ромі почали снитися кошмари. Він поїхав до бабусі Люби по допомогу.

Сліпа розповіла Роману, що хтось провів обряд на смерть, щоб розлучити його з дружиною. Для того, щоб зняти прокляття, потрібно знайти річ, яку заговорили і залишили на цвинтарі. Рома дуже довго не міг зрозуміти, хто ж бажає йому і його дружині зла. Все вказувало на те, що це був його найкращий друг. Чи зможе Роман врятувати свою дружину? Детальніше дивіться в 21 серії.

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Video: «Сліпа» 21 серія: Чому не можна загадувати бажання на весільний замок Сліпа: в 21 серії ви дізналися, чому не можна загадувати бажання на весільному замку. Як допомогла чоловікові Сліпа в 21 серії від 12.03.2020

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