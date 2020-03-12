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Вівсяне печиво: 5 елементарних рецептів від учасників «МастерШеф»

12.03.2020

Вівсяне печиво — корисні та смачні солодощі. Пропонуємо вам п’ять простих і швидких рецептів смачного вівсяного печива від учасників «МастерШеф». Детальніше читайте в матеріалі.

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Вівсяне печиво на основі «Геркулеса»

Інгредієнти:

  • Вершкове масло — 100 г
  • Цукор — півсклянки
  • Яйце куряче — 2 шт.
  • Пшеничне борошно — 1 ст. л.
  • Геркулес — 2 склянки

Приготування:

  1. Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром добіла, поступово додаючи яйця.
  2. Коли цукор повністю розчиниться, додати змішані з борошном вівсяні пластівці та все перемішати.
  3. Готове тісто набрати ложкою і з допомогою іншої ложки викласти на змащене маслом деко.
  4. Випікати 10 хвилин за температури 180—200 градусів.

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Вівсяне печиво з вівсяних пластівців

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 1,5 склянки
  • Борошно — 1 склянка
  • Цукор — півсклянки
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Яйця — 1 шт.
  • Вершкове масло — 100 г

Приготування:

  1. Вівсяні пластівці підсушити на сковороді.
  2. Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром, додати яйце, борошно і пластівці, все добре перемішати. Тісто має бути густим.
  3. Деко змастити вершковим маслом, викласти тісто (по 1 столовій ложці), злегка придавлюючи рукою або ложкою, щоб утворився круг.
  4. Печиво випікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.

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Вівсяне печиво з вівсяного борошна

Інгредієнти:

  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Цукор — 4—5 ст. л.
  • Масло вершкове — 50 г
  • Борошно вівсяне (вівсянка, перемелена в комбайні) — 1 склянка

Приготування:

  1. Вершкове масло залишити при кімнатній температурі, поки не розм’якне. Вже м’яке масло змішати і перетерти з цукром.
  2. Додати одне яйце, розмішати.
  3. Склянку вівсянки перемолоти в комбайні, додати до попередньої суміші, розмішати.
  4. Поділити на десять частин, і вийде гарне, звичайного розміру печиво.
  5. Поставити в духовку, розігріту до 175 градусів, на 13—17 хвилин.

Delicious homemade Oatmeal cookies on a plate

Вівсяне печиво з ваніллю

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 1 склянка
  • Яйця — 2 шт.
  • Вершкове масло — 150 г
  • Цукор — 1 склянка
  • Борошно — 1,5 склянки
  • Ваніль
  • Розпушувач — 10 г

Приготування:

  1. Борошно просіяти, масло вийняти з холодильника, воно має бути кімнатної температури.
  2. Масло збити з цукром, додати ваніль, потім яйця. Додати борошно, перемішати до однорідної маси. Покласти пластівці і перемішати.
  3. Тісто розділити на невеликі шматочки, скачати з них кульки і викласти на деко, змащене маслом.
  4. Поставити деко в духовку, нагріту до 180 градусів, випікати 15 хвилин. Важливо не пересушити печиво.

Вівсяне печиво з насінням та корицею

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 1 склянка
  • Яйця — 1 шт.
  • Вершкове масло — 100 г
  • Цукор — 2/3 склянки
  • Обсмажене насіння — 6 ст. л.
  • Кориця
  • Розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

  1. Пластівці перемолоти в кавомолці.
  2. Вершкове масло (кімнатної температури) збити з цукром.
  3. Додати до масла яйце і знову збити.
  4. Покласти в масу борошно з пластівців, розпушувач, корицю, насіння. Перемішати, накрити кришкою і прибрати на 1,5 години в холодильник.
  5. Скатати з тіста невеликі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати 20 хвилин при 180 градусах.

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