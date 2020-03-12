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Невже у 2 випуску «Холостяк»-10 учасниці почнуть керувати Максом?

12.03.2020

Вже завтра, 13 березня, вийде 2 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Макс Михайлюк продовжить дізнаватися більше про дівчат. Перші побачення, знайомства ближче і… перший контроль з боку дівчат. Що чекає на глядача у 2 випуску 10 сезону проєкту «Холостяк» від 13.03.2020 — читайте в матеріалі.

Перша вечірка позаду. Дівчата, які зацікавили Макса, отримали свої троянди. Однак не всім вдалося поспілкуватися з Холостяком особисто. Тому на них чекає зустріч з головним героєм. Але такого групового побачення ще точно не було! Адже на нього відправиться аж 8 учасниць. Кожна зможе проїхатися з Максом і спробувати направити чоловіка до фінішу.

«Я дуже люблю автомобілі, швидкість, екстремальну їзду. Сподіваюся, дівчатам це теж сподобається», — зазначає Макс.

  • Чому виникне перший конфлікт між суперницями?
  • Як учасниці будуть керувати Максом?
  • А хто і зовсім заявить, що їй важко керувати чоловіками?

Більше на тему: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Вмикайте телеканал СТБ цієї п’ятниці, 13 березня, о 19:00 і дивіться 2 випуск реаліті «Холостяк»!

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