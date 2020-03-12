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Манікюр на весну 2020: тренди модного весняного манікюру

12.03.2020

Навесні завжди хочеться виглядати свіжо і особливо яскраво. Манікюр — одна з важливих деталей жіночого образу, яка з року в рік диктує нові тренди. Як нафарбувати нігті? Який тон підібрати? Дотримуватися незвичайних кольорів або зберігати натуральність? Читайте в матеріалі докладніше про манікюр на весну 2020 року — і дізнайтеся тренди модного весняного манікюру.

маникюр 2020

Цієї весни варто обирати кольори, максимально наближені до натуральних відтінків. І це стосується не тільки макіяжу, образів, а й манікюру. Постарайтеся відійти від неонових і яскравих кольорів, які можуть показати вас не у найкращому світлі.

маникюр 2020

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маникюр 2020

маникюр 2020

Відтінок натурального лаку може варіюватися ближче до рожевого, персикового або карамельного. Такі кольори візуально подовжать ваші пальці і зроблять руки витонченими та елегантними.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Форму слід обирати за типом своєї нігтьової пластини, однак пам’ятайте про помірну довжину. Все повинно виглядати строго, гармонійно і так, немов ваші ручки щойно із салону Попелюшки. Уникайте гострих довгих форм, які також покинули трендові позиції.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Аби спростити розуміння того, що зараз модно, уявіть класичний французький манікюр. Відмовтеся від білої лінії і залиште на своїх ручках лише базовий відтінок, який можна закріпити перламутровою пудрою або дрібним глітером.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

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