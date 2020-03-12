Гороскоп на 13 березня 2020 року розповість про прийдешні справи і клопоти. Куди направити свої сили і чим зайнятися в п’ятницю — знають екстрасенси СТБ. Що обіцяють зірки всім знакам Зодіаку — читайте в матеріалі.

Овен

Приділіть час собі та відпочинку. До кінця тижня постарайтеся пропускати повз себе весь негатив. Може здатися, що ви зайшли в глухий кут, однак це втома. Відпочиньте і життя стане краще.

Телець

Тельці набралися сміливості і зробили те, що давно хотіли. Досить відкладати на потім. Сьогодні відмінний день, щоб зарекомендувати себе!

Близнюки

Навчіться говорити «ні». Багато хто з оточення почав користуватися вашою добротою і безвідмовністю. Задумайтесь про себе.

Рак

Раки сьогодні в ударі. Ви працюєте за двох і виконуєте все досить якісно і швидко. Пам’ятайте, що посієш, те й пожнеш. Тому скоро почнете пожинати плоди своєї праці.

Лев

У вас починається період меланхолії. Може здатися, що ви впадаєте в депресію. Однак це не так. Сьогодні зірки розташувалися так, що від вас вимагається тільки спокій і відпочинок.

Діва

Красиві вчинки — сьогодні це про вас. Проявіть себе, приділіть час другій половині або зробіть крок назустріч тому, до кого небайдужі. Зірки говорять про те, що п’ятниця стане сприятливою для нового етапу стосунків.

Терези

Увечері відбудеться зустріч старих добрих друзів. Не відмовляйтеся провести час у колі хорошої компанії. Це дозволить зарядитися новими силами і класним настроєм, якого вистачить на всі вихідні.

Скорпіон

Скорпіони легко піддаються паніці і чужій думці. Щоб не наробити дурниць, зберігайте спокій і здоровий глузд. Спробуйте відволіктися, почитати сучасну літературу або подивитися якісне кіно. У вашому житті все стабільно і добре.

Стрілець

Стрільцям може повезти в фінансовому плані. Ви щасливі, як ніколи. Тому беріться за роботу, яку пропонують. Пам’ятайте, що головне займатися улюбленою справою, яка рано чи пізно почне приносити стабільний дохід. Тому не бійтеся поєднувати хобі та посаду.

Козеріг

Козерогам слід звернути увагу на побут. Приберіть в будинку і помітите, як порядок настане в вашій голові.

Водолій

Водолії останнім часом засмучені проблемами, яких по суті немає. Ви самі вигадуєте додатковий клопіт, з яким ледве справляєтеся. Однак як тільки-но ви поговорите про це з близькими, так відразу переконаєтеся, що все не так погано.

Риби

Риби накосячили, так накосячили. Ваші стосунки переживають кризу. І ви в силах це виправити. Напевно, ви знаєте, як це зробити. Обміркуйте всі свої дії за останній час і змініть ставлення до партнера.

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