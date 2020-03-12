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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Фотодобірка: Зоряні батьки СТБ зі своїми дітьми

12.03.2020

Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». А щоб очікування не було настільки тяжким, пропонуємо вам подивитися фотодобірку зіркових батьків телеканалу СТБ зі своїми дітьми. Детальніше дивіться в матеріалі.

Михайло Присяжнюк

Ведучий соціального проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк просто обожнює свою сім’ю. Незважаючи на щільний робочий графік, Михайло якомога більше часу намагається проводити зі своїми дітьми.

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Валерій Ославський

Валерій Ославський ‒ лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Він не уявляє своє життя без маленької дочки, яку ласкаво називає Жук Жуковський. Дивлячись на його фотографії в соціальних мережах, можна з упевненістю сказати, що Валерій ‒ прекрасний батько.

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Даша Трегубова

Даша Трегубова ‒ актриса й ведуча вокального шоу «Х-фактор». Вона просто обожнює свою дочку ‒ Поліну. Як зізналася Даша, вона всіляко намагається залучати Полю до своєї роботи. І у неї це чудово виходить: нещодавно Поліна разом із мамою брали участь у показі Андре Тана.

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Григорій Решетник

Незмінний ведучий романтичного шоу «Холостяк» Григорій Решетник обожнює свою дружину і синів. Він намагається якомога більше часу проводити разом із ними. Як зізнається Григорій, він не уявляє свого життя без сім’ї.

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Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська ‒ нова ведуча кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Кілька років тому Оля стала мамою. Зараз її дочка живе у Франції. Оля просто обожнює свою дочку й намагається кожну вільну секунду присвятити Вірі.

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