Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Фотодобірка: Зоряні батьки СТБ зі своїми дітьми
Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». А щоб очікування не було настільки тяжким, пропонуємо вам подивитися фотодобірку зіркових батьків телеканалу СТБ зі своїми дітьми. Детальніше дивіться в матеріалі.
Михайло Присяжнюк
Ведучий соціального проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк просто обожнює свою сім’ю. Незважаючи на щільний робочий графік, Михайло якомога більше часу намагається проводити зі своїми дітьми.
Валерій Ославський
Валерій Ославський ‒ лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Він не уявляє своє життя без маленької дочки, яку ласкаво називає Жук Жуковський. Дивлячись на його фотографії в соціальних мережах, можна з упевненістю сказати, що Валерій ‒ прекрасний батько.
Даша Трегубова
Даша Трегубова ‒ актриса й ведуча вокального шоу «Х-фактор». Вона просто обожнює свою дочку ‒ Поліну. Як зізналася Даша, вона всіляко намагається залучати Полю до своєї роботи. І у неї це чудово виходить: нещодавно Поліна разом із мамою брали участь у показі Андре Тана.
Григорій Решетник
Незмінний ведучий романтичного шоу «Холостяк» Григорій Решетник обожнює свою дружину і синів. Він намагається якомога більше часу проводити разом із ними. Як зізнається Григорій, він не уявляє свого життя без сім’ї.
Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська ‒ нова ведуча кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Кілька років тому Оля стала мамою. Зараз її дочка живе у Франції. Оля просто обожнює свою дочку й намагається кожну вільну секунду присвятити Вірі.
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