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Євробачення 2020: Азербайджан представив пісню для конкурсу

12.03.2020

Азербайджанська співачка Ефенді представила пісню «Клеопатра», з якою буде боротися за перемогу в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Детальніше ‒ далі в матеріалі!

евровидение 2020

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Азербайджан представив пісню «Клеопатра», з якою співачка Ефенді виступить на міжнародному конкурсі Євробачення-2020 в Роттердамі. Авторами композиції стали Луук ван Бірс, Алан Рой Скотт і Сара Лейк.

Пісня «Клеопатра» відрізняється етнічним звучанням з трьома традиційними азербайджанськими інструментами; уд (традиційний гітарний струнний інструмент), балабан (духовий інструмент) і гудрон (струнний інструмент, який входить до Списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО).

«Клеопатра» ‒ це пісня про довіру своєму інстинкту, про те, щоб постояти за себе і бути королевою. Навіть коли все стає непросто, особливо, якщо хтось зраджує або заподіює тобі біль. Це пісня про свободу. Свято всіх культур і всіх сексуальностей, і ця пісня покликана надихнути людей бути такими, якими вони є, і пишатися собою так само, як Клеопатра. Вона була королевою, яка пережила кохання, горе і зраду», ‒ говорить про пісню Ефенді.

Відео для пісні було знято в Азербайджані в Гобустанському державному історико-культурному заповіднику.

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