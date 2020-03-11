Що можна і не можна робити в високосний рік? Про це розповіла постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська. Прикмети і забобони про високосний рік 2020: чи можна народжувати, робити ремонт, переїжджати, читайте в матеріалі.

Що не можна робити у високосний рік:

Вінчатися або грати весілля.

Купувати житло.

Міняти роботу.

Вагітніти або народжувати дітей.

Більше на тему: Весілля в високосному році

Високосний рік: прикмети

Не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала. Прийшовши в ліс, треба промовити: “Високосний рік, залиш собі погане, а мені дай взяти дороге. Амінь”.

Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.

Дитині, яка народилася 29 лютого, в документах рекомендується записати дату народження 28 лютого або 1 березня.

Носіть хрестик та інші обереги на собі.

Ходіть якомога частіше до церкви. Таким чином ви посилите свій захист.

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2020 рік

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ