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StarLightMedia запускає новий міжнародний телеканал ICTV Ukraine

11.03.2020

6 березня медіагрупа StarLightMedia отримала ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на міжнародний канал ICTV Ukraine. Мовлення телеканалу розпочнеться на відкритому супутнику з 16 березня, в терміни, узгоджені з офісом Президента України. Детальніше читайте в матеріалі.

слм

«ICTV Ukraine отримав ліцензію і вже 16 березня з’явиться в ефірі у вільному доступі для всіх, хто стежить за новинами й хотів би отримувати якісну інформацію про нашу країну. Ми вважаємо запуск такого каналу ‒ прекрасним прикладом партнерства небайдужих людей, бізнесу та влади. Адже почалося все зі звернення Президента до нас, представників медіаіндустрії. У той же час ми давно обговорювали, що наші громадяни за кордоном повинні мати можливість бачити, що відбувається в Україні, і чути рідну мову, де б вони не були. Тому, сподіваюся, що наша співпраця з владою призведе до того, що ICTV Ukraine будуть дивитися не тільки в Криму і на тимчасово окупованих наших землях, не тільки українці в Росії, але й у всьому світі» ‒ зазначає Олександр Богуцький, президент StarLightMedia.

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Трансляція буде здійснюватися переважно на базі телеканалу ICTV та його інформаційних продуктів і включатиме розважальні продукти Нового каналу та СТБ.

Сітка нового міжнародного каналу не буде повністю дублювати сітку закодованих мовників, а включатиме ті телевізійні продукти, мовлення яких у відкритому доступі буде погоджено з правовласниками контенту.

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