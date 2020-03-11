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«Спіймати Кайдаша»: чим здивують фінальні 11 і 12 серії від 11.03.2020

11.03.2020

Вже сьогодні, 11 березня, о 20:00 ми побачимо фінальні 11 та 12 серії «Спіймати Кайдаша». Кожен новий епізод змушував нас сміятися і сумувати, співпереживати і злитися… Але чи зможуть Кайдаші врешті-решт домовитися та жити щасливо? У 11 і 12 серіях готуйтеся побачити далеко не класичний фінал. Таких Кайдашів ви ще не бачили!

кайдаш

У фінальних 11 і 12 серіях серіалу «Спіймати Кайдаша» ви дізнаєтеся, що

Мелашка все ж повернеться додому і вони з Лавріном спробують все почати заново. Але Карпо випадково застає Мелашку на побаченні з донецьким Сашком. Він упевнений, що якщо Лаврін дізнається про це – стане тільки гірше.

Одного ранку Мотря просить Артема по-сусідськи спиляти грушу. У цей момент їх разом бачить Карпо. Впевнений у тому, що дружина йому зраджує, він розпочинає скандал, під час якого Мотря розповідає всім секрет Мелашки. Через усе побачене Кайдаша розбиває інсульт. Як раніше у цій родині вже точно не буде…

Video: «Спіймати Кайдаша»: чим здивують фінальні 11 і 12 серії від 11.03.2020

Спіймати Кайдаша - 11 і 12 серії на сайті СТБ вже 11.03.2020. Про що сюжет 11 і 12 серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

Дізнайтеся, чим же закінчиться історія Кайдашів довжиною в 9 років у фінальних 11 та 12 серіях від 11.03.2020.

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