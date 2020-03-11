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Зібралася група захвату Макса Михайлюка: учасниця Лєра про Першу вечірку

11.03.2020

Однією з перших учасниць проєкту «Холостяк»-10 приїхала яскрава Лєра. Завдяки своєму подарунку у вигляді соняшникової олії, вся знімальна команда і сам Макс Михайлюк зрозуміли, — ця претендентка з гумором. Ба більше, учасниця була здивована, навіщо так багато дівчат приїжджає, «якщо вони все одно поїдуть додому»? Більше смішних моментів ми зібрали для вас в ексклюзивному відео з Першої вечірки. Те, що не увійшло в ефір — дивіться в матеріалі.

холостяк 10

Під час першого знайомства Лєра подарувала Холостякові соняшникову олію і додала, що хоче, щоб все пройшло «як по маслу». Однак уже з перших хвилин суперниці-віртуозки змусили дівчину обуритися. Хтось покликав на вечерю їсти рибу, а за кимось Максу довелося їхати особисто. Але якби Лєра знала заздалегідь, що так можна, то 100% придумала б план по-цікавіше. Як дівчина описала появу учасниць і Першу вечірку загалом — дивіться ексклюзивне відео.

Більше на тему: Як Макс Михайлюк змерз на Першій вечірці «Холостяк»-10

Video: Зібралася група захвату Макса Михайлюка: учасниця Лєра про Першу вечірку

Однією з перших учасниць проєкту Холостяк 10 приїхала яскрава Лера. Що учасниця проєкту Холостяк 2020 розповіла про 1 випуск - дивіться ексклюзивне відео

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