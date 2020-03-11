Сьогодні, 11 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 19 і 20 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 19 серії проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася молода дівчина Настя. Вона вже кілька місяців зустрічалася з хлопцем. Але як тільки-но він приходив до неї в гості, з ним обов’язково траплялося лихо в її квартирі.

У 20 серії проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Ганна. Дівчина готувалася до святкування річниці зі своїм чоловіком. Однак вдома знайшла записку, в якій коханий Сергій написав, що кидає її.

Дізнайтеся всі подробиці у 19 і 20 серіях серіалу«Сліпа» від 11.03.2020.

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