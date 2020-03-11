11 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 19 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Насті? Дівчина вже кілька місяців зустрічалася з хлопцем, але останнім часом в її квартирі почали відбуватися дивні речі. Детальніше читайте в матеріалі.

Настя зустрічалася зі своїм колегою Юрієм кілька місяців і подумки вже планувала весілля. Але декілька тижнів тому в її квартирі почали відбуватися дивні речі. Як тільки-но Юрій приходив до Насті, з ним траплялися якісь неприємності. Настя хвилювалася, що Юрій може покинути її через це, і приїхала по допомогу до бабусі Люби.

Сліпа після розмови з Настею сказала, що в її квартирі ходить дух померлої людини. Саме він і шкодить дівчині. Бабуся Люба дала Насті нитку, яку потрібно зав’язати на руці Юрія, а рівно опівночі відпустити його додому. Однак дівчина не провела ритуал і дух померлого продовжив панувати у квартирі Насті. Чи вдасться дівчині дізнатися, чому дух хоче їй нашкодити і чи залишиться вона разом із коханим? Детальніше дивіться в 19 серії.

Video: «Сліпа» 19 серія: Чому не можна перед дзеркалом згадувати ім’я покійника Сліпа: в 19 серії ви дізналися, чому не можна перед дзеркалом згадувати ім'я небіжчика. Як допомогла дівчині Сліпа в 19 серії від 11.03.2020

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