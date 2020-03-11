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Модні стрижки 2020: тренди на рік

11.03.2020

Які стрижки будуть найактуальнішими у 2020 році? Добірка головних тенденцій року допоможе вирішити, який образ вибрати цього разу. Яким модним стрижкам 2020 року віддадуть перевагу модниці – читайте в матеріалі.

Стрижка каре 2020

каре 2020

Каре підходить всім, незалежно від віку, стрижка вписується в будь-який стиль і спосіб життя. Стрижку каре найкраще робити на пряме волосся, а вже з чубчиком чи без – вирішувати вам.

Класичне каре характеризується рівним зрізом волосся, наявністю рівного проділу без чубчика або з прямим чубчиком до брів. Такий вид каре ідеально виглядає на прямому волоссі, хоча стилісти дуже добре обіграють класичне каре і на кучерявих локонах. Саме така стрижка буде в тренді в 2020 році.

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Асиметричне каре 2020

каре 2020

Асиметричне каре, як правило, реалізується за рахунок чубчика і передніх пасом, може здійснюватися плавним або ж різким переходом довжини. Такий вид каре гармонійно поєднується зі стильними молодіжними луками, демонструючи неординарне рішення стрижки.

Градуйоване каре 2020

каре 2020

Градуйоване каре вважається найуніверсальнішим варіантом. Завдяки ефекту легкої недбалості і неоднакової довжини волосся виникає відчуття густоти і об’єму волосся. Якщо ви намагаєтеся досягти такого ефекту – градуйоване каре створене для вас в 2020 році.

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Довге каре 2020

длинное каре 2020

Для тих, хто не хоче розлучатися з довгим волоссям, підійде довге каре. У такому варіанті каре є безліч варіацій, як його носити. Завити, випрямити, створити легкі хвилі і безлад – все це чудово доповнить довге каре. Вибирайте свій варіант у 2020 році.

Прямий чубчик 2020

челка 2020

Прямий чубчик виглядає чудово, дозволяючи приховати лоб і надати зовнішності новий вигляд, перевтілюючи довговолосих дівчат до невпізнання. Актуальними в 2020 році будуть прямі і гладкі чубчики, які прикрасять і коротке, і довге волосся. Чубчик в такому виконанні може бути стандартним або подовженим, густим або не дуже – як вам більше до душі.

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Ультракороткі чубчики 2020

челка 2020

Варіант чубчика для більш сміливих і неординарних дівчат. Подібний модний експеримент підійде як молодіжна стрижка з довгими волоссям для дівчат з овальним обличчям і прямою структурою прядок. Без уваги з таким чубчиком ви точно не залишитеся.

Каскад 2020

каскад 2020

Легкі стрижки каскадом стануть ідеальним рішенням не тільки для юних довговолосих панянок, а й для дівчат за 30. Модний довгий каскад додасть об’ємність локонам і буде ефектним в розпущеному волоссі як на роботу, так і для важливої урочистої події.

Асиметричні стрижки 2020

стрижки 2020

Асиметричні зачіски – це один із сучасних трендів, а тому він торкнувся навіть довговолосих. Звичайно, далеко не всі готові піти на такий радикальний крок, як розставання з доброю половиною об’єму волосся. Але якщо ви любите ризики і епатаж – цей варіант для вас!

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