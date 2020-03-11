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Як Макс Михайлюк змерз на Першій вечірці «Холостяк»-10
6 березня глядачі побачили довгоочікувану прем’єру весни — «Холостяк»-10! Головний герой зустрів кожну дівчину. І з огляду на непрості умови знімального процесу, Макс Михайлюк довгий час чекав на учасниць на вулиці в мінусову температуру. Як це було? Дивіться ексклюзивне відео з Першої вечірки в матеріалі.
Раніше редакція STB.UA вже розповідала, що зйомки Першої вечірки тривали більше 36-ти годин. Ба більше, старт сезону перенесли з кінця літа на зиму. Тому погодні умови виявилися справжнім випробуванням, особливо для Макса. І якщо дівчата швидко вибігали з лімузина, знайомилися з Холостяком і ховалися в будинок, то головний герой старанно і довго чекав на учасниць біля входу в будинок.
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Сам Холостяк зізнався, що встиг і поприсідати, і потанцювати в очікуванні останнього лімузина.