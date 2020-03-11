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Як лікувати грип: поради від лікаря телеканалу СТБ

11.03.2020

Вірус грипу виділяється зі слиною, мокротинням під час кашлю, чхання і розмови. За словами лікарів, ігнорувати навіть найперші ознаки цього захворювання не можна, оскільки грип не страшний сам, а страшні та іноді катастрофічні його ускладнення. Але чим же потрібно лікувати грип і скільки часу в середньому знадобиться для одужання? Лікар телеканалу СТБ Ірина Чуєва поділилася порадами.

Якщо ви відчуваєте, що починаєте хворіти, краще залишитися вдома. Подбайте про себе і оточуючих.

Як лікувати грип:

  • У кімнаті має бути прохолодно і волого. Бажано регулярно мити підлогу, зволожувати, провітрювати кімнату, де перебуває хворий.
  • Пити велику кількість рідини! Рекомендовано компоти, морси, чай.
  • Промивати ніс сольовим розчином.
  • Збивати температуру рекомендують після 38, але якщо у вас вона нижча, а відчуваєте ви себе погано, – дійте, не чекайте, коли стане ще гірше!
  • Якщо з’явився кашель, задишка, озноб, гнійні виділення з носа, сильна слабкість і сонливість, потрібно звертатися по допомогу в лікарню.
  • У разі ураження верхніх дихальних шляхів не починайте самостійно приймати відхаркувальні засоби – вони тільки посилять кашель. При цих симптомах лікування повинен призначати тільки лікар.
  • Будь-яке підвищення температури тіла в поєднанні з ознобом і блідістю шкіри без втручання медичної допомоги в потрібний момент може викликати серйозні ускладнення.
  • Грізне ускладнення грипу – пневмонія. Чим раніше вставлено діагноз, тим кращий прогноз.
  • У команді зі своїм лікарем ви впораєтеся з грипом! Тому стежте за здоров’ям і приділяйте більше часу собі та своєму самопочуттю!

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