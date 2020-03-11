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Євробачення-2020: співачка з Мальти Destiny представила пісню «All Of My Love»
Співачка Destiny була обрана представником Мальти на Євробаченні-2020 вже в травні! Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Destiny виконає на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!
Мальтійська громадська телекомпанія TVM представила конкурсну пісню для участі в Євробаченні 2020 року – «All Of My Love». Співачка Destiny виконає цю пісню 12 травня в другій половині першого півфіналу в Роттердамі.
Цікаво, що австрійський учасник Євробачення-2018 Сезар Семпсон – один з композиторів пісні Destiny.
Про співачку
Destiny – мальтійська співачка з Біркіркару, Мальта. Вона не новачок в Євробаченні. Ще в 2015 році вона представляла Мальту на дитячому Євробаченні і перемогла зі своєю піснею «Not My Soul».
Зовсім нещодавно Destiny брала участь в британському «Got Talent», де зайняла 6 місце в півфіналі.
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