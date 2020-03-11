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Євробачення-2020: гурт з Швеції The Mamas представила пісню «Move»
Уже відомо, що група зі Швеції The Mamas була обрана представником на Євробачення-2020. Днями артисти представили пісню, з якою будуть підкорювати головну музичну сцену Європи! Детальніше – далі в матеріалі!
Днями стало відомо, хто ж представить Швецію на конкурсі Євробачення-2020. Колоритні дівчата з групи The Mamas штурмуватимуть головну європейську сцену в травні! Пісня, з якою вони виступлять, вже відома – «Move».
Група співатиме в першому півфіналі у вівторок, 12 травня. The Mamas була обрана шляхом поєднання голосів глядачів і міжнародного журі.
Про гурт
The Mamas створювалася в 2019 році – і з тих пір встигла стати популярною. Учасницями гурту є: Лулу Ламот, Ешлі Хейнс і Діна Йонас Манна.
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