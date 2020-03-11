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Досягнення, конкуренція і недоліки: учасниці «Холостяк»-10 відверто про себе
Під час Першої вечірки проєкту «Холостяк»-10 ведучий Григорій Решетник запропонував учасницям пограти у гру на чесність. Кожна дівчина тягнула троянду, до якої було прикріплене запитання. Про дитинство, недоліки і достоїнства довелося говорити кожній. Хто злукавив? Чия історія зворушила конкуренток? А хто переадресував запитання? Дивіться ексклюзивне відео в матеріалі.
У 1 випуску реаліті «Холостяк»-10 дівчата знайомилися не тільки з головним героєм, а й із суперницями. Що, як не гра, допомагає краще пізнавати людину? Тим часом, поки Макс Михайлюк був відсутній, ведучий Григорій Решетник запропонував дівчатам чесно поділитися своїм минулим і сьогоденням.
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