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Досягнення, конкуренція і недоліки: учасниці «Холостяк»-10 відверто про себе

11.03.2020

Під час Першої вечірки проєкту «Холостяк»-10 ведучий Григорій Решетник запропонував учасницям пограти у гру на чесність. Кожна дівчина тягнула троянду, до якої було прикріплене запитання. Про дитинство, недоліки і достоїнства довелося говорити кожній. Хто злукавив? Чия історія зворушила конкуренток? А хто переадресував запитання? Дивіться ексклюзивне відео в матеріалі.

холостяк 10

У 1 випуску реаліті «Холостяк»-10 дівчата знайомилися не тільки з головним героєм, а й із суперницями. Що, як не гра, допомагає краще пізнавати людину? Тим часом, поки Макс Михайлюк був відсутній, ведучий Григорій Решетник запропонував дівчатам чесно поділитися своїм минулим і сьогоденням.

Більше на тему: Як Макс Михайлюк змерз на Першій вечірці «Холостяк»-10

Video: Досягнення, конкуренція і недоліки: учасниці «Холостяк»-10 відверто про себе

Ексклюзивне відео з Першої вечірки проєкту Холостяк 2020. Що учасниці проєкту Холостяк 10 сезон розповіли про себе. Детальніше про учасниць Холостяк - в матеріалі

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