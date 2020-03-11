Сьогодні, 11 березня, ведуча проєкту «Зважені та щасливі» Аніта Луценко святкує день народження. Редакція STB.UA вітає чарівну і впевнену в собі ведучу зі святом!

Ведуча, яка завжди мотивує учасників шоу «Зважені та щасливі» і змушує виконувати, здавалося б, нездійсненне. Щороку Аніта допомагає багатьом «зваженим» здобути свої бажані тіла і стати по-справжньому щасливими. За цим стоїть колосальна праця і вміння слухати і чути людину.

Редакція STB.UA вітає Аніту Луценко з днем ​​народження і бажає жіночого щастя, спортивних перемог і нових успіхів у кар’єрі!

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