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Аніта Луценко святкує день народження
Сьогодні, 11 березня, ведуча проєкту «Зважені та щасливі» Аніта Луценко святкує день народження. Редакція STB.UA вітає чарівну і впевнену в собі ведучу зі святом!
Ведуча, яка завжди мотивує учасників шоу «Зважені та щасливі» і змушує виконувати, здавалося б, нездійсненне. Щороку Аніта допомагає багатьом «зваженим» здобути свої бажані тіла і стати по-справжньому щасливими. За цим стоїть колосальна праця і вміння слухати і чути людину.
Редакція STB.UA вітає Аніту Луценко з днем народження і бажає жіночого щастя, спортивних перемог і нових успіхів у кар’єрі!