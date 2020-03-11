Вже дуже скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікуване продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі». Поки шанувальники в очікуванні, ми задали Антону Батирєву 10 набридливих питань, які часом дратують всіх акторів. Як він на них відповів – читайте в нашому матеріалі.

Перше набридливе питання, яке часто задають будь-якому акторові: як вивчити текст?

Не знаю. Я особисто його не вчу. До ролі також не готуюся. Я перед зйомкою просто читаю сценарій і далі все говорю своїми словами.

Чи робите ви якісь обряди перед початком зйомки?

Це цікаве питання. Але немає, обрядів ніяких не роблю. Просто перед початком зйомки каву люблю по-пити.

Як заплакати в кадрі?

Не моргати. Це просто така техніка. Повірте мені, ніхто з акторів не згадує ніякі сумні моменти, адже так можна і з глузду з’їхати!

Чому режисер показує як зіграти, якщо він сам не вчився на актора?

Тому що він навчався на режисера і йому видніше. Узагалі він не повинен говорити, як зіграти. Він повинен говорити, що зіграти. Режисер банально каже, що нам потрібно робити, і ми це робимо. Вже потім він каже, було це добре чи погано.

Як цілуватися в кадрі, якщо тобі не подобається партнер?

Випити! Жартую, звичайно ж (сміється. – Прим. ред.). Що взагалі означає подобається чи не подобається? Це просто робота. У нас немає такого. Навіть у разі конфліктів – це все ще частина нашої професії. Тому доводиться терпіти. У мене були такі випадки. Ось нещодавно навіть. Ні, це не на зйомках продовження «Ніщо не стається двічі». З Катею Тишкевич у нас чудові стосунки. Її чоловік не ревнує, більш того, ми з ним знайомі та добре спілкуємося. Немає ніяких ревнощів, адже це наша професія. Якби ви знали, як ми це робимо: в кадрі може виглядати, що ми дійсно цілуємося, але насправді… Це все таке.

Чи будуть у продовженні фільму постільні сцени?

Будуть! Якщо що, то перед сценою ми нічого не проговорюємо. Оксана Іванівна просто говорить нам, що робити, і ми виконуємо. Взагалі ми завжди регочимо під час зйомок постільних сцен.

Що робити, якщо під час зйомки починаєте сміятися і не можете зупинитися?

Знаєте, найстрашніше, коли сміх триває довго і режисер починає нервувати, лаятися і кричати. У такі моменти ти відчуваєш себе школярем, який регоче на останній парті і його пересаджують на першу. Доводиться брати себе в руки. Іноді нас відпускають подихати і заспокоїтися.

Як ви вибираєте фільм або серіал для перегляду у вільний час?

Якщо мені прям зовсім нудно, то я можливо щось і подивлюся. Зараз більшість «капітально підсіла» на різні серіали. Єдиний, який я подивився, – це був «Чорнобиль» тому, що там всього 5 серій. Якщо у мене є якийсь вільний час, то намагаюся провести його або зі своїм сином, або подивлюся якийсь старий радянський хороший фільм. Думаю, що серіали стали популярні в силу того, що зараз всі сидять в соцмережах, люди постійно шукають якогось роду допінг. Я б навіть назвав серіали наркотиком. Людина повинна бути постійно у чомусь зацікавлена в силу ритму життя і т.д. Можна помітити, що раніше писали симфонії, а зараз – трихвилинні пісні. Так і з серіалами. Все потрібно вкласти в мінімальний час. У людини, напевно, повинна бути залежність, як раніше від бога, а зараз – від серіалів.

Що вас дратує найбільше?

Мене пекельно дратує, коли неправильно вимовляють моє прізвище. Я не БатирьОв, а БАтирєв. Так мене називають дуже часто, і не знаю чому. У моєму ж прізвищі немає літери «о». Постійно доводиться виправляти людей. Нещодавно мене взагалі назвали Олександром Носиковим під час зйомок у Туреччині.

Чи виживе ваш Огнєв у продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі»?

Взагалі невідомо, ось правда! Якщо чесно, то навіть не цікавився. Ми якось не збираємося і не обговорюємо розвиток сюжету наших персонажів.

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Не пропустіть, вже цієї весни прем’єра багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі»-2 на телеканалі СТБ!

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