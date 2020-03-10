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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 3 випуску 2 сезону?
Сьогодні, 10 березня, у студії «Таємниці ДНК» експертів шокує історія двох сімей, які вже кілька років ворогують. У 3 випуску глядачі почують хлопчика, від якого відмовився батько. А бабуся стверджує, що він нагуляний, адже зовсім не схожий на їхній рід. Не пропустіть сьогодні о 22:45 3 випуск «Таємниці ДНК» 2 сезон.
У 3 випуску «Таємниці ДНК» 2 сезон ви дізнаєтеся:
- Невже аліменти стали причиною відмови визнавати сина?
- На підставі чого бабуся стверджує, що мати нагуляла хлопчика?
- Невже мама приховала таємницю народження?
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Вже сьогодні, 10 березня, усі точки над «і» розставить тест ДНК! Не пропустіть 3 випуск 2 сезону о 22:45 на телеканалі СТБ!
Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 3 випуску 2 сезону?10 березня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 3 випуск 2 сезону. Чим здивує 3 випуск Таємниці ДНК від 10.03.2020 - дивіться в анонсі
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