Новий серіал «Спіймати Кайдаша» підкорив глядачів своїм гумором і простотою. Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Який сюжет проєкту «Спіймати Кайдаша»? Читайте в матеріалі опис перших семи серій.

Сюжет серіалу «Спіймати Кайдаша»

Новий серіал «Спіймати Кайдаша» ‒ це історія, знайома кожному українцю до болю. У центрі сюжету ‒ життя простої сім’ї Кайдашів із села Семигори. Серіал зачіпає вічні теми: стосунки невістки та свекрухи, любов, дружбу, відданість…

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Опис серій серіалу «Спіймати Кайдаша»

1 серія

Лаврін повертається з армії, його зустрічає сім’я. Особливо йому рада сусідка Танька, яка на зло Карпові спить із Лавріном у першу ж ніч після його повернення. На цій же вечірці Карпо бачить Мотрю й закохується у неї. Він запрошує її в клуб, але вона приходить з Артемом ‒ сином голови колгоспу. Лаврін гуляє з іншими дівчатами, в той час як Карпо сохне за Мотрею. Він упевнений, що вона виходить заміж за Артема. Кайдашиха радить Карпу сповідатися. Він йде до церкви і зустрічає там Мотрю. Вона говорить, що не виходить заміж, а їде працювати в місто. У день від’їзду Карпо викрадає її просто з автобусної зупинки.

2 серія

Танька застає у лісі Карпа і Мотрю, які кохаються. Вона у розпачі. Мотря змушує Карпа зробити їй пропозицію. Їхні батьки проти шлюбу. Кайдаш змушений влізти в борги через весілля. Танька намагається отруїтися ліками в день весілля. Лаврін їде з нею в лікарню, її рятують і він дізнається про вагітність. Під час весілля Карпо дізнається, що Мотря спала з Артемом. Він влаштовує їй скандал через те, що вона йому брехала. Умовою примирення він ставить переїзд від заможних батьків Мотрі до Кайдашів. Перша шлюбна ніч Мотрі проходить у загальній кімнаті братів, а вже о шостій ранку Кайдашиха будить її до роботи.

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3 серія

Мотря намагається догодити свекрусі й робить усю роботу по господарству, але підслуховує, як та обговорює її з бабою Палажкою, називаючи її ледачою. Мотря починає мститися і в будинку Кайдашів розпалюються скандали. Кайдаш уперше «ловить білку» під час одного зі скандалів. Мотря випадково знаходить лист Танюхи, в якому вона зізнається в коханні та в тому, що вагітна від Карпа. Вони сваряться і бурхливо миряться. Лаврін спить на кухні, читає книги й гуляє з дівчатами. Йому набридли скандали і він їде в місто на заробітки. На Різдво Лаврін повертається додому і застає грандіозний скандал. Йде до Таньки і бачить, що та вагітна.

4 серія

Лаврін кожні вихідні приїжджає із заробітків у село і привозить подарунки не тільки родичам, а й Тані, яка нещодавно народила дівчинку. Селом йдуть чутки, що Лаврін не просто так допомагає їй. Таня із вдячністю приймає допомогу й у неї з’являється надія, що Лаврін з нею одружиться.

Карпо боїться, що дитина Тані від нього. Ще більше цього боїться Мотря, якій не вдається завагітніти. Мотря вийшла на роботу до сільської ради бухгалтером. Це стає причиною ревнощів Карпа, бо її начальниця ‒ мати Артема.

Лаврін обіцяє піти з Танею на свято Трійці, але за день до цього зустрічає дівчину своєї мрії ‒ Мелашку.

5 серія

Кайдаші їдуть свататися до Мелашки, де дізнаються, що вона з дуже бідної сім’ї. А головне ‒ вона неповнолітня і вчиться у школі. Лаврін теж про це не знав і тепер намагається придумати щось, щоб батьки дозволили їм одружитися. Він знаходить вихід ‒ зачати з Мелашкою дитину.

Мотря переживає, де вони всі будуть жити. Вона вмовляє Лавріна зробити ремонт у сараї. Він погоджується і робить класний ремонт. Мотря заздрить і хоче заселитися туди з Карпом. Зі злості вона закопує маленьких цуценят їхньої собаки. Але потім намагається їх відкопати. У живих залишається тільки одне маля.

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6 серія

Мотря і Карпо живуть у відремонтованому сараї, а вагітна Мелашка з Лавріном — у будинку Кайдашів. Мотря обожнює свою собаку. Єдине, що не дає їй спокою ‒ спільне майно з Кайдашами. Під час одного зі скандалів Мотря і Кайдашиха б’ються, Карпо штовхає батька — і все це закінчується походом у міліцію. Там їм радять розділити майно.

Лаврін і Танюха помирилися. Мелашка теж із нею подружилася і та бере її хрещеною для Анжеліни. Хрещеним випадково стає Артем, колишній Мотрі.

7 серія

Лаврін їде на заробітки і Мелашка залишається одна з дитиною. Кайдашиха робить все, щоб Мелашка якомога менше спілкувалася з малюком. Мелашка випадково дізнається, що Танюха спить з Артемом.

Собака Мотрі щось з’їла і отруїлася. Карпо і Мотря везуть її в місто до ветеринара, потім залишаються там на ніч в готелі. Після повернення в село Карпо йде до Таньки з пропозицією удочерити Анжеліну. Але виходить Артем і заявляє, що він усиновить дітей Танюхи.

Повертаючись з полювання Карпо бачить зграю собак, які б’ються поряд із Анжеліною. Не роздумуючи, він стріляє у натовп собак і влучає в собаку Мотрі. Вона йде від нього. Капро страждає. Йому пропонують роботу в місті. Переїзд ‒ шанс повернути Мотрю. Вона погоджується. Вони йдуть здавати аналізи. З’ясовується, що вони не можуть мати дітей через Карпа.

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