На телеканалі СТБ відбулась прем’єра: в ефір вийшли перші серії нового проєкту «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Скільки серій в серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.

2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра нового серіалу «Спіймати Кайдаша».

Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Герої фільму знайомі нам до болю. Їхні проблеми, переживання ‒ все таке рідне й зрозуміле.

Сценаристом проєкту стала Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проєкту. Саундтреком до серіалу стала музика DakhaBrakha. Одні з головних ролей зіграли секс-символ «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов.

Серіал виходитиме відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:00 замість серіалу «Проти течії».

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Графік виходу серіалу

2 березня ‒ 1, 2 серії

3 березня ‒ 3, 4 серії

4 березня ‒ 4, 5 серії

5 березня ‒ 6, 7 серії

9 березня ‒ 8, 9 серії

10 березня ‒ 9, 10 серії

11 березня ‒ 11, 12 серії

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