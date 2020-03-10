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«Спіймати Кайдаша»: кількість серій і графік виходу нового серіалу

10.03.2020

На телеканалі СТБ відбулась прем’єра: в ефір вийшли перші серії нового проєкту «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Скільки серій в серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.

спіймати кайдаша

2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра нового серіалу «Спіймати Кайдаша».

Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Герої фільму знайомі нам до болю. Їхні проблеми, переживання все таке рідне й зрозуміле.

Сценаристом проєкту стала Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проєкту. Саундтреком до серіалу стала музика DakhaBrakha. Одні з головних ролей зіграли секс-символ «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов.

Серіал виходитиме відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:00 замість серіалу «Проти течії».

Більше на тему: Тарас Цимбалюк розповів про зйомки «Спіймати Кайдаша»

Графік виходу серіалу

  • 2 березня 1, 2 серії
  • 3 березня 3, 4 серії
  • 4 березня 4, 5 серії
  • 5 березня 6, 7 серії
  • 9 березня 8, 9 серії
  • 10 березня 9, 10 серії
  • 11 березня ‒ 11, 12 серії

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