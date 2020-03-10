Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Спіймати Кайдаша»: головні актори нового серіалу

10.03.2020

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра 12-серійного проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», над сценарієм якого працювала Наталка Ворожбит. Детальніше про акторів серіалу «Спіймати Кайдаша» читайте в матеріалі.

Віктор Жданов

Віктор Жданов – український актор театру і кіно, заслужений артист України від 2009 року. Віктор здобував освіту в Херсонському культурно-просвітницькому училищі за спеціальністю режисер самодіяльних театральних колективів. За досить короткий період актор Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Віктор Жданов став одним з найбільш затребуваних у новому українському кіно. Широку популярність актор отримав після ролі Старого в «Кіборгах».
У новому проєкті «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов зіграв главу сімейства Омелька Кайдаша.

Дивіться онлайн багатосерійний фільм Спіймати Кайдаша – всі серії на сайті СТБ

Ірина Мак

Ірина Мак – українська актриса театру і кіно. У 1994 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенко-Карого (курс Ю. Ткаченко). У цьому ж році вона влаштувалася в Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, де і працює донині. У кіно Ірина дебютувала у фільмі «Царівна», за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської, де виконавши роль Оксани.

У «Спіймати Кайдаша» Ірина Мак зіграла дружину Омелька і мати двох дітей Марію Кайдашиху.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк – український актор театру і кіно, зірка костюмованої драми «Кріпосна». У 2013 році він отримав акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, спеціальність – актор драматичного театру і кіно (майстерня Зимової В. І.). Вперше на екранах актор з’явився в 2011 році, де зіграв другорядну роль в містичному серіалі «Щоденники темного». Молодого артиста глядачі полюбили в образі мужнього коваля Назара в костюмованій драма «Кріпосна».

У новому ж проєкті «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк зіграє роль старшого сина Кайдашів – Карпа Кайдаша.

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов – український актор театру і кіно. Одесит з дитинства точно знав, що народжений стати справжньою зіркою кінематографу. Саме в студентські роки біографія Григорія Бакланова поповнилася першими ролями в театрі і кіно. Під час навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого він активно знімався в українських фільмах і серіалах. Дебют Григорія на екранах відбувся в короткометражному фільмі «Зустріч». Після закінчення університету Григорій став актором Нового театру на Печерську.

У новому проєкті «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов зіграє молодшого сина Кайдашів – Лавріна Кайдаша.

Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк – актриса театру і кіно, озвучення та дубляжу. У 2012 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Актриса дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення, озвучила багато ігор і додатків. У Антоніни також є досвід роботи в Академічному театрі ляльок. Дівчина знімається в серіалах і працює в компаніях дубляжу.

У «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк зіграла дружину Карпа Кайдаша – Мотрю.

Дивіться новий серіал «Спіймати Кайдаша» вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

Спіймати Кайдаша – 1 серія від 2 березня 2020
Спіймати Кайдаша – 2 серія від 2 березня 2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить