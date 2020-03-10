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«Спіймати Кайдаша»: чим зацікавить 10 серія від 10.03.2020

10.03.2020

Вже сьогодні, 10 березня о 21:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 серія нового проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». На який відчайдушний крок піде Мелашка і чи зможе Лаврін знайти кохану? Детальніше читайте в матеріалі.

мелашка

У 10 серії серіалу «Спіймати Кайдаша» ви дізнаєтеся:

Кайдаш кинув пити, став дуже набожним та ходить до церкви. У Карпа і Мотрі настав фінансовий розквіт. А от у Мелашки вже двоє дітей і депресія. Вона  вперше міцним словом дала відсіч свекрусі та Мотрі. Не знайшовши підтримки у Лавріна, вона радо погоджується їхати з бабою Параскою в Київ. У столиці Мелашка знайомиться з писанкаркою, яка пропонує їй роботу і житло. Від відчаю дівчина все ж тікає і залишається у Києві. 

Дізнайтеся всі подробиці у 10 серії від 10.03.2020.

Video: «Спіймати Кайдаша»: чим зацікавить 10 серія від 10.03.2020

Спіймати Кайдаша - 10 серія на сайті СТБ вже 10.03.2020. Про що сюжет 10 серії фільму Спіймати Кайдаша читайте в анонсі

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