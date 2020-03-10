10 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 18 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Надії Лисенко? Жінка почала чути голос своєї дочки, який благав про допомогу. Детальніше читайте в матеріалі.

Домогосподарка Надія Лисенко все життя присвятила сім’ї. Дочка Оксана була її єдиною розрадою, оскільки з чоловіком Богданом стосунки вже давно охололи. Надія злякалася, коли почула голос дочки, який благав про допомогу. Вона одразу ж зателефонувала чоловікові, щоб переконатися, що з Оксанкою все добре. Богдан запевнив свою дружину, що все в порядку. Однак Надія знову почула благання про допомогу. Наступного дня жінка поїхала до бабусі Люби, щоб переконатися, що її дитині нічого не загрожує.

Сліпа підтвердила побоювання Надії. Її дочці дійсно загрожувала небезпека. Ось тільки це не її Оксанка, а інша дівчинка. Так кому ж насправді потрібна допомога? Та чи зможе Надія врятувати нещасну дівчинку? Всі подробиці дізнайтеся у 18 серії.

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