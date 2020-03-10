Сьогодні, 10 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 17 і 18 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 17 серії проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася молода жінка Дарина. Нещодавно вона почала чути красиву мелодію. Однак проблема була в тому, що крім неї, мелодію ніхто не чув. Дарина боялася, що це — передвісник її швидкої смерті.

У 18 серії проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася домогосподарка Надія Лисенко. Жінка все життя присвятила своїй дочці. Останнім часом вона почала чути голос маленької дівчинки, яка кликала її на допомогу. Однак у її дочки не було проблем.

Дізнайтеся всі подробиці у 17 і 18 серіях проєкту «Сліпа» від 10.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 17 і 18 серії від 10.03.2020 Сліпа - 17 і 18 серії на сайті СТБ вже 10.03.2020. Про що сюжет 17 і 18 серії фільму Сліпа читайте в анонсі

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