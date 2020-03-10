«Сліпа» 17 серія: Мелодія смерті

10 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 17 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Дарині. Дівчина нещодавно почала чути красиву мелодію. Однак окрім неї її ніхто не чув. Дарина боялася, що це — передвісник швидкої смерті. Детальніше читайте в матеріалі.

Дар’я Коломієць викладала українську мову та обожнювала своїх учнів. Власних дітей у неї не було. У 33 роки Дарина була самотня. Нещодавно дівчина почала чути мелодію, проте крім неї цю мелодію ніхто не чув. Дарина поділилася своїми переживаннями з подругою, але та ще більше налякала її, сказавши, що це — до великої біди. Побоюючись за своє життя, дівчина вирішила прийти до бабусі Люби.

Сліпа дала Дарині талісман і попросила ніколи не знімати його. Однак дівчина не послухала поради бабусі Люби. І того ж дня чоловік її найкращої подруги ледь не згвалтував Дарину.

Чи змогла дівчина розібратися, чому тільки вона чує ту красиву мелодію і хто бажав їй зла? Дивіться усі подробиці у 17 серії.

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