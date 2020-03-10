Найяскравіші образи Першої вечірки проєкту «Холостяк»-10

Перша вечірка завжди дивує глядача образами дівчат. Щороку учасниці відповідально і серйозно підходять до вибору вбрання, в якому постануть перед Холостяком. Сукні, костюми і навіть джинсові шорти доречні, коли справа стосується першого враження. Адже ні для кого не секрет, що зустрічають по одягу. Найяскравіші образи учасниць проєкту «Холостяк»-10 — дивіться в матеріалі.

Христина першою знайомилася з головним героєм. Образ дівчини цілком передає її натуру і мрійливість. Повітряна, пишна сукня до підлоги з квітковим принтом.

Юлія також підібрала вечірнє вбрання собі до характеру. Сукня винного кольору з дрібним шимером до підлоги.

Дана не ховала красиві ноги і декольте, тому одягла коктейльну сукню ніжно-рожевого кольору.

Ще одна учасниця, яка вирішила показати ноги і оголити плечі, — Лея.

Анна одягла оксамитову сукню темно-зеленого кольору з глибоким декольте, підібравши великий аксесуар у вигляді масивного обруча.

Вибір Наташі був більш лаконічним і прагматичним — білий класичний костюм.

Мабуть, найяскравішим і незабутнім образом вечора стала червона сукня до підлоги з… крилами. І не дивлячись на те, що Альона не отримала троянду, запам’ятатися дівчині вдалося так точно.

Гімнастка Даша обрала світлу сукню персикового тону.

Альона подарувала Максу танець на шесті. І щоб показати свої довгі ноги, вирішила одразу приїхати у джинсових шортах.

Лєра запам’яталася не тільки дотепними жартами, подарунком у вигляді соняшникової олії, а й сріблястою сукнею-міні.

Аня уклала договір із Максом, як справжній юрист. І колір свого образу підібрала також строгий і лаконічний — чорний.

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