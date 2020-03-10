Гороскоп на 11 березня 2020 року допоможе вам правильно розпланувати день і направити сили в потрібне русло. Яким знакам зодіаку час відпустити образи, а кому бути обережними з висловлюваннями? Читайте гороскоп на 11 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Овни сьогодні будуть дуже винахідливими. Будь-які проблеми не стануть на заваді, адже ви швидко знайдете вихід із ситуації. Не поспішайте впадати в паніку, а зосередьтеся на завданні. Тоді рішення швидко знайдеться.

Телець

Тельці повинні забути старі образи, інакше це призведе до ще більшого скандалу і розчарування. Навчіться вчасно йти на поступки.

Близнюки

Зберігайте спокій у будь-якій ситуації, навіть якщо здається, що по відношенню до вас вчиняють неправильно. Так ви проявите себе мудрішою і стриманішою людиною, що допоможе у подальшому.

Рак

Ракам варто краще включитися в роботу. Багато що проходить повз вас. Незабаром на вашу думку перестануть зважати. Якщо не хочете такого розвитку подій, тоді починайте себе проявляти.

Лев

Будьте обережні зі своїми особистими речами. Не залишайте телефон, сумку та інші цінні речі без уваги. Зірки обіцяють втрати. Але уникнути цього можна.

Діва

Діви, постарайтеся повернути все втрачене. Якщо були не праві — вибачтесь. Гордість не принесе бажаного результату. До того ж, якщо відчуваєте свою вину. Підберіть вірні слова і вперед.

Терези

У Терезів все за планом. Однак не бійтеся відійти від встановлених послідовних дій. Іноді імпровізація краще, ніж усвідомлене вчинення помилок.

Скорпіон

Сьогодні сприятливий день для починань. Нова робота, відносини, переїзд, запуск проєкту, — все приречене на успіх. Тому поспішіть.

Стрілець

Стрільцям потрібно уважніше поставитися до свого оточення. З’явилися недоброзичливці. Ба більше, можливо, хтось зі старих друзів або знайомих давно бажає вам зла.

Козеріг

Встигніть завершити всі свої справи до кінця дня. Зірки говорять про те, що ви щось явно не встигаєте. А це вже починає відображатися на вашому авторитеті.

Водолій

Водолії звикли лізти не в свої справи. Зосередьтеся на своєму житті. Там теж багато чого цікавого. Займіться побудовою і поліпшенням взаємин із друзями.

Риби

Рибам буде нелегко через зміну обстановки. Але якщо проведете хороший аналіз своїх вчинків, то швидко зрозумієте, як діяти далі. Потрібно міняти і себе, щоб облаштувати життя якнайкраще.

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