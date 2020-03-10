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Gо_A: Про хейт, зміни після Нацвідбору та фінальну версію «Соловейка»

10.03.2020

Кілька тижнів тому гурт-переможець Нацвідбору на Євробачення-2020 Go_A підписав договір із Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ). Відтепер Go_A є офіційним представником України на пісенному конкурсі Євробачення-2020, а тому зараз займаються ретельною підготовкою до травневого виступу. Як проходять репетиції після Нацвідбору? Які зміни відбулися? Та як новоспечені зірки реагують на хейт? Читайте просто зараз! 

В Instagram учасники гурту розповіли, що фінальна версія конкурсної пісні «Соловей» вже готова: 

«Підготовка. Вона йде. Фінальна версія пісні доопрацьована. Хоч і з мінімальними змінами, але має ще більше яскравих фарб». 

Не бояться учасники Gо_A і хейту. За їхніми словами, головне – аби правильно вимовляли назву гурту: 

«Хейт. Серед крутості вашої підтримки, зрідка зустрічаємо відгуки, які транслюють прямо протилежний настрій. Тому, на питання щодо нашого ставлення і реакцій на такі ситуації, офіційно заявляємо — не зачіпає ні краплі. Ми отримали вашу підтримку і робимо усе, щоб бути гідними представниками нашої країни. Євробачення — це гостра тема. Тому уникнути чийогось бажання похайпити на цій темі майже нереально. Хейтіть, будь ласка, тільки назву правильно вимовляйте».

За словами учасників Gо_A, після Нацвідбору вони працюють цілодобово та журналістів бачать частіше, ніж рідних:

«Зміни. Їх маса. Але якщо конкретно, то Катя знову у Києві. 24 години у добі стало критично замало, а журналістів бачимо частіше, ніж рідних і друзів. Нервів і стресостійкості прибавилося, страхів і сумнівів відбавилося. Бажання робити круто і викладатися на 100% з кожним днем все більше».

Більше на тему: Мені здається, що це все сон: інтерв’ю з переможцем Нацвідбору на Євробачення гуртом Go-A

Зазначимо, що згідно з результатами жеребкування Go-A виступить у першому півфіналі Євробачення 12 травня.

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