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Євробачення-2020: Швеція визначилася з представником
Уже відомо, хто представить Швецію на конкурсі Євробачення-2020. Колоритні дівчата з гурту The Mamas штурмуватимуть головну європейську сцену вже в травні! Пісня, з якою вони виступлять, вже відома – «Move». Подробиці – далі в матеріалі!
Днями The Mamas виграли національний відбірковий конкурс Швеції на Євробачення-2020. Група співатиме в першому півфіналі у вівторок, 12 травня. The Mamas була обрана шляхом поєднання голосів глядачів і міжнародного журі.
Про гурт
The Mamas створилась в 2019 році – і з тих пір встигла стати популярною групою. Учасницями гурту є: Лулу Ламот, Ешлі Хейнс і Діна Йонас Манна.
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