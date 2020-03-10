Уже відомо, хто представить Швецію на конкурсі Євробачення-2020. Колоритні дівчата з гурту The Mamas штурмуватимуть головну європейську сцену вже в травні! Пісня, з якою вони виступлять, вже відома – «Move». Подробиці – далі в матеріалі!

Днями The Mamas виграли національний відбірковий конкурс Швеції на Євробачення-2020. Група співатиме в першому півфіналі у вівторок, 12 травня. The Mamas була обрана шляхом поєднання голосів глядачів і міжнародного журі.

Про гурт

The Mamas створилась в 2019 році – і з тих пір встигла стати популярною групою. Учасницями гурту є: Лулу Ламот, Ешлі Хейнс і Діна Йонас Манна.

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