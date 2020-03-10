Громадський мовник RTV оголосив, що в якості представника Сан-Марино на Євробаченні 2020 в Роттердам поїде молода виконавиця Senhit. Подробиці – далі в матеріалі.

Після підбиття підсумків голосування суспільний мовник RTV оголосив, що «Freaky!» – це та пісня, яка здивує сцену Роттердаму. Онлайн-голосування пройшло на веб-сайті мовника і було закрите опівночі 8 березня.

Про Senhit

Співачка має Еритрейське походження, народилася в Болоньї і виросла між італійським містом і Сан-Марино. Її творчий дебют відбувся в Швейцарії під керівництвом Андреаса Кенеша. Незабаром вона стала співпрацювати з престижним автором Массімо Раньєрі. У сезоні 2001-2002 рр. вона була головною героїнею мюзиклу «Король лев», який приніс їй успіх в Німеччині.

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