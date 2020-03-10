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Євробачення-2020: Фінляндія визначилася з представником
Фінляндію на конкурсі Євробачення-2020 представить Аксель Канкаанранта. Пісня, з якою співак буде боротися, – «Looking Back». Подробиці – далі в матеріалі!
Аксель Канкаанранта переміг у фіналі фінського національного відбіркового конкурсу на Євробачення-2020 року – UMK. Шоу транслювалося в прямому ефірі фінською мовною компанією YLE на веб-сайті. І люди, які проживають в Фінляндії, могли голосувати за своїх улюблених артистів під час шоу.
Про співака
Аксель Канкаанранта взяв участь в «Голосі Фінляндії 2017». Аксель має намір показати, що сором’язливість не повинна заважати вам виступати перед аудиторією: «Люди запитують мене, чому я хочу виступати перед мільйонною аудиторією, хоча я соромлюся. Чому це має бути проблемою? Я хочу реалізувати себе і викликати сильні почуття і реакції. Я хочу передати емоції своїм співом».
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