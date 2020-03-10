Данію на конкурсі Євробачення-2020 представить дует Ben & Tan. Пісня, з якою учасники змагатимуться, називається «Yes». Подробиці – далі в матеріалі!

Фото – eurovision.tv

Уже відомо, що Ben & Tan виграли датський національний відбір на Євробачення 2020 з піснею «Yes». Дует виступить у другій половині другого півфіналу 14 травня в Роттердамі.

Фінал данського національного відбору відбувся в суботу, 7 березня, на Royal Arena в Копенгагені. Вперше в історії шоу пройшло без звичайної аудиторії в 10 000 чоловік. Громадський мовник DR прийняв це рішення після того, як данська влада наказали організаціям відкласти або скасувати всі заходи з більш ніж 1000 відвідувачами.

Про дует

17-річний Бенджамін Розенбом і 22-річна Танні Аманда Белселлс зустрілися, коли брали участь в датському шоу «Х-фактор». Їх пісня про те, щоб бути відкритими для любові, навіть якщо вона може зруйнувати ваші початкові плани.

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