У 3 випуску 2 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК» з’ясовували, чи є Сергій біологічним батьком Сашка. Чоловік відмовився виплачувати аліменти,як тільки-но дізнався, що дитина хвора на діабет. Аби встановити справедливість, провели тест ДНК. Детальніше читайте в матеріалі.

Що може змусити батька раптом відмовитися від хворого сина? 11-річний Сашко мріє стати лікарем, а також позбутися цукрового діабету. Мати хлопчика Катерина скаржиться, що їй катастрофічно важко фінансово забезпечувати дитину, оплачувати комунальні послуги та лікування. Три роки тому, дізнавшись, що Сашкові необхідна допомога, батько хлопчика відмовився його не тільки забезпечувати, а й взагалі визнавати за рідного.

У студії «Таємниці ДНК» Катерина розповіла, що у 8 років Сашко захворів на цукровий діабет. Хлопчик складно пережив втрату бабусі, ба більше, генетично в роду бабусі була така недуга. Одразу після цієї новини батько перестав спілкуватися з сином. Сам Сашко зізнався, що дуже скучив за батьком. Він не розуміє, чому він в один момент відвернувся від родини.

Сам же чоловік пояснив: у нього достатньо доказів, аби довести, що він не є його батьком. Тож хвороба Сашка не є головною причиною. Своє батьківство оспорював у суді, тож прийшов на проєкт «Таємниці ДНК», аби довести, що він не біологічний батько.

У студію приїхала і колишня свекруха, аби захистити свого сина. Любов Прокопівна вважає, що Катерина протягом десяти років використовує її сина та нав’язує чужу дитину. Досить емоційно доводила, що колишня невістка «ледача, брехлива і прикривається інвалідністю дитини». Ба більше, мовляв у її житті був чоловік на ім’я Віталій, з яким вона зраджувала.

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У Сергія наявних доказів також не було, а все базувалося виключно на припущеннях. Сашка їм не шкода навіть попри те, що він хворіє на цукровий діабет. Доки аліменти складали 400 гривень, родина не сумнівалася у біологічному зв’язку. Проте з моменту підвищення виплат до 2000, чоловік навіть знайшов потенційного батька.

Та аби розставити всі крапки над «і», ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт з результатами тесту ДНК. Вірогідність того, що Сергій є батьком Сашка, склала 0%. І не дивлячись на те, що такого не очікував ніхто, Катя зазначила, що крім Сергія у неї нікого не було. Проте тест ДНК не помиляється, тож жінка чогось не договорила.

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