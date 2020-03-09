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«Спіймати Кайдаша»: чим зацікавлять 8 та 9 серії від 09.03.2020
9 березня о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 8 та 9 серії проєкту «Спіймати Кайдаша». Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Які труднощі виникнуть у Карпа та Мотрі та чому він запропонує їй розлучитися? Детальніше читайте в матеріалі.
У 8 і 9 серіях серіалу «Спіймати Кайдаша» ви дізнаєтеся:
Мотря і Карпо живуть та працюютьу місті. Назріває криза 2008 року, знімати квартиру все важче. Кайдаш перепив на день народження Кайдашихи і в нього відібрало мову. Кайдашиха везе чоловіка у місто до лікарів і вони зупиняються на необмежений термін в однокімнатній квартирі Мотрі та Карпа. Дівчина не витримує і тікає в село. Мотрі важко жити у своїх батьків, бо вони її увесь час жаліють. Карпо пропонує їм розлучитись.
Дізнайтеся всі подробиці у 8 і 9 серіях від 09.03.2020.
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