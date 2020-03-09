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Гороскоп на 10 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ

09.03.2020

Гороскоп на 10 березня 2020 року розповість вам, як правильно провести день. Кому варто відпочити, а кому — взятися за роботу. Читайте в матеріалі, що обіцяють зірки на 10 березня 2020 року.

Овен

Овни повинні бути уважнішими до свого оточення. Ніхто вас не хоче образити, але може ненароком принести зайвого клопоту у повсякденне життя.

Телець

У Тельців гарні плани на майбутнє. Все заплановане має почати сьогодні реалізовуватися. Ви на вірному шляху, дотримуйтеся вибудуваної тактики.

Близнюки

Нарешті ви у правильному місці та в потрібний час. Не пропустіть вигідну пропозицію, яка надійде на роботі.

Рак

Ракам варто стежити за тим, кому і що вони говорять. Пам’ятайте, будь-яке сказане вами слово у подальшому може бути використано проти вас.

Лев

Прислухайтеся до свого самопочуття. Погода ще оманлива, тому не поспішайте роздягатися і пити холодні напої. Навпаки, зробіть упор на здоров’я і пийте більше вітамінів.

Діва

Якщо ви самотні, то є чудова можливість зустріти кохання усього свого життя саме сьогодні. А якщо ви вже у парі, то проведіть вечір разом. Вашим взаєминам цього не вистачає.

Терези

У Терезів все стабільно. У роботі й особистому житті ніяких змін не буде. Але не варто розслаблятися і забувати про справи.

Скорпіон

Скорпіони, навчіться приймати допомогу від інших. Вас оточують справжні друзі і вірний партнер.

Стрілець

Стрільцям потрібно відпочити. Ви багато берете на себе, особливо останнім часом. Приділіть вечір красі, розслабтеся й абстрагуйтеся від проблем. Зовсім скоро їм судилося вирішитися.

Козеріг

Приступайте до реалізації планів. Не відкладайте те, що давно вимагає вашого втручання. Пізніше може бути пізно.

Водолій

Ваші рідні і близькі давно хочуть провести час із вами і поговорити по душам. Приємним сюрпризом буде, якщо ви приїдете без попередження і дзвінка.

Риби

Рибам потрібно скористатися вигідним моментом і своїм становищем. Не бійтеся говорити про свої ідеї і висувати вигідні пропозиції. Удача на вашому боці.

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