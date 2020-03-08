У сьогоднішньому 9 випуску проєкта «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова та Рубіна Цибульська займалися розслідуванням родинної біди на Дніпропетровщині. Але хто бажає смерті цілій родині? Дивіться просто зараз!

Ольга Томкевич з Дніпропетровщини започаткувала чудову традицію — щонеділі збирати за сніданком усю родину. Мати сімейства обожнювала такі ранки. Аж поки три місяці тому один із таких днів не перетворився на пекло!

Одного дня Ольга з чоловіком вийшли за ворота й не повірили своїм очам! Вони знайшли біля свого дому похоронні вінки! Коли роздивилися їх, то жахнулися! Вони були всі в землі, а чорна стрічка давно вицвіла.

Ольга в сльозах побігла розпитувати сусідів. Але ніхто не бачив, хто й коли саме приніс вінки. За словами жінки, ворогів у родини немає. Ні з ким з односельців вони не сварилися.

Страшну знахідку вирішили негайно знищити. Здавалося б, підклад ліквідували, все мало би бути нормально. Але з тої пори життя родини перевернулося з ніг на голову! Ольга каже: відтоді ніби вся нечисть із кладовища переселилася до їхньої оселі!

У домі самі собою стали відчинятися двері й навіть луснуло та розбилося скло у вікні! Вночі з подвір’я лунає моторошний стогін, від якого в жилах стигне кров! А найстрашніше – що за мешканцями будинку ніби хтось постійно спостерігає, чим доводить їх до справжніх істерик!

А невдовзі на території дому стала з’являтися якась зловісна тінь! Син Ольги, 19-річний Віталій, уже навіть боїться приїздити до мами. Але хто навідується в гості до родини? І дух якої дівчини з’являвся членам родини? Дивіться у повному 9 випуску проєкта «Слідство ведуть екстрасенси».

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