Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Привітання з 8 Березня в листівках та картинках

08.03.2020

Кожній жінці буде приємно отримати листівку в таке прекрасне свято — 8 Березня. Редакція STB.UA спеціально для вас підібрала найкращі листівки з 8 Березня. В нашому матеріалі ви зможете знайти листівку для мами, бабусі, сестри, коханої дівчини або дружини, а також для колеги, та і взагалі, для всіх жінок. 

Більше на тему: СМС-привітання з 8 Березня у віршах

Листівки з 8 Березня для мами

Мама ― це та людина, яку потрібно вітати в першу чергу. Дарувати радість їй потрібно постійно, особливо в таке прекрасне свято. Першим кроком у цьому буде приємна листівка, отримана від сина чи доньки.

8 марта

8 марта

Листівки з 8 Березня для бабусі

Для бабусі важливо, що про неї не забувають онуки. У свято 8 Березня бабусі буде приємно отримати листівку з теплими побажаннями від турботливих онуків.

8 марта

8 марта

Листівки з 8 Березня для сестри

Сестричка завжди буде найкращим другом, якому можна довіритись, розповісти про те, що хвилює, або ж навпаки, від чого на серці стає тепліше. Ця людина варта гарного привітання на 8 Березня.

8 марта

8 марта

Більше на тему: Привітання з 8 березня в прозі: красиві привітання мамі, сестрі, подрузі, кумі

Листівки з 8 Березня для коханої дівчини

Окрім квітів та подарунків, коханій також варто надіслати вітальну листівку. Вона  подарує радість вашій коханій та надовго залишить приємні спогади.

8 марта

8 марта

Листівки з 8 Березня для дружини

Кожна жінка хоче відчувати себе коханою. У свято 8 Березня варто проявити турботу до своєї дружини. Привітайте її гарною листівкою, подаруйте весняний букет і про подарунок не забудьте.

8 марта

8 марта

Листівки з 8 Березня для колеги

Щоб колектив працював злагоджено, варто проявляти увагу та небайдужість до нього. У Міжнародний жіночий день привітайте своїх колег із цим святом, адже їм буде дуже приємно.

8 марта

8 марта

Більше на тему: Як відсвяткувати 8 Березня?

Листівки з 8 Березня для всіх жінок

Усі жінки мріють про привітання в таке прекрасне свято. Тож не забудьте привітати з 8 Березня свою вчительку, однокласницю чи одногрупницю. Цього дня приділіть увагу усім жінкам.

8 марта

8 марта

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить