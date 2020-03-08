У вихідний, 9 березня, очікується повний Місяць. Цей день матиме потужну енергетику. Не втратьте свого шансу запрограмувати себе на щастя, здоров’я, кохання та процвітання. У період з 10 по 15 березня Місяць піде на спад, тож може з’явитися легка втома, активність та життєва енергія зменшаться, можливі перепади настрою. Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня 2020 року розповість, що приготувала доля для кожного знаку зодіаку окремо.

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Гороскоп на тиждень ― Овни

Цього тижня очікуйте на цікаві повороти долі. Проте не поспішайте приймати важливі рішення, спочатку все ретельно обдумайте. Не варто діяти зопалу та вступати в суперечки з друзями. У сфері фінансів справи підуть вгору, якщо будете дослухатись до порад спеціалістів у цій сфері. Вихідні краще провести з родиною за містом.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

Цього тижня у сфері партнерських стосунків варто бути більш рішучими. Будьте впевнені в собі та проявляйте ініціативу. Якщо ваші ідеї ігнорують, запасіться терпінням і не думайте про те, що ви ні на що не здатні. Варто лише повірити в себе і успіх не забариться. Вихідні проведіть у компанії однодумців.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

Цього тижня вам варто стримувати свої негативні емоції та не впадати в депресію. Подумайте про те, яких висот ви вже досягли. Всі проблеми незабаром налагодяться, варто лише трохи почекати. Тим паче, у сфері особистих стосунків очікуйте на нове знайомство з потенційним партнером. У вихідні краще відправитись у невеличку подорож із друзями.

Гороскоп на тиждень ― Раки

На початку тижня на вас очікує неймовірний успіх у сфері любовних стосунків. Якщо ви досі були самотніми, настане прекрасний час нарешті відчути себе коханими. Ваша доля вже зовсім поряд. Цього тижня вам може здатися, що все йде не так як треба. Проте не варто сумувати, тому що Всесвіт підготував для вас неймовірні можливості і ніхто не знає, якими шляхами він веде вас до них. У вихідні не сидіть вдома, відправтесь у незаплановану подорож, це принесе вам користь.

Гороскоп на тиждень ― Леви

У першій половині тижня можливі конфліктні ситуації в родині. Аби цього уникнути, присвятіть час спілкуванню з сім’єю. Це вас дуже зблизить. У середині тижня очікуйте на фінансову винагороду з боку керівництва. Витратьте ці гроші на приємні подарунки для близьких. У вихідні варто вибратися всією родиною на пікнік та весело провести час.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Діви вже давно мріють про сімейний затишок та веселий дитячий сміх. Цього тижня очікуйте на турботу з боку коханої людини. Ви відчуєте себе дуже щасливими, адже є великий шанс нарешті перейти на новий рівень у стосунках. Середина тижня віщує великий шанс отримати нову посаду на роботі. Проте тільки у тому випадку, якщо ви самі проявите ініціативу. Вихідні краще провести на природі, це зарядить вас енергією.

Гороскоп на тиждень ― Терези

Цього тижня вам варто подумати про те, як ви ставитесь до оточуючих. Пам’ятайте про правило бумерангу: як ви до людей, так і вони до вас. У сфері фінансів справи підуть вгору. Тому не скупіться, витрачайте гроші на себе з задоволенням. У середині тижня очікуйте на зустріч зі старим другом. Вихідні проведіть за межами дому, адже є великий шанс зустріти свою долю.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

Цього тижня у вас буде дуже піднесений настрій, адже ви усвідомите, що маєте все для щастя. Також очікуйте на приємний сюрприз від коханої людини. Середина тижня буде сприятливою для заняття хобі. Кінець тижня віщує появу хороших ідей щодо додаткового заробітку. Вихідні проведіть разом із родиною на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Цей тиждень буде досить продуктивним для вас. Проте не віддавайтесь повністю роботі, присвятіть трохи часу відпочинку. Розподіліть правильно час між роботою та відпочинком. В цей період постарайтесь не вступати в конфлікти з близькими, адже слова, кинуті зопалу, приведуть до незворотних подій. Вихідні проведіть на самоті та зробіть для себе приємний подарунок.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

У першій половині тижня ви будете дуже схвильовані через фінансові негаразди. Проте не впадайте у відчай, все вирішиться до кінця тижня. У вас дуже хороша підтримка з боку рідних, покладіться на них. Також є великий шанс зустрічі із давніми знайомими, в колі яких буде ваша майбутня кохана людина. Тому не сидіть вдома, якщо вас запрошують, то ідіть назустріч своїй долі. Вихідні проведіть за цікавим для вас заняттям.

Гороскоп на тиждень ― Водолії

Цього тижня на вас може звалитися багато роботи, що призведе до невеличкої паніки. Проте не впадайте у відчай, вам варто заспокоїтись та обмірковано зробити всю покладену на вас роботу. Якщо будете діяти виважено, для вас ніяко робота не страшна. Всі знайомства, які будуть на цьому тижні, принесуть вам лише користь. А деякі навіть матимуть романтичне продовження. Вихідні проведіть з друзями, яких давно не бачили.

Гороскоп на тиждень ― Риби

Цього тижня вам варто визначитися з пріоритетами та поставити для себе нові цілі. Вам варто вийти із зони комфорту та почати займатися тим, чим давно хотіли, проте не вистачало сміливості. У сфері любовних стосунків на вас чекає лише успіх. Ви комусь дуже припали до душі, озирніться, ця людина зовсім поряд. Скоро вона дасть про себе знати. У кар’єрній сфері очікуйте на отримання посади своєї мрії. У вихідні буде сприятливий час для подорожей разом зі своїми однодумцями.

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