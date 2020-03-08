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Гороскоп на 9 березня 2020 року

08.03.2020

Гороскоп на 9 березня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен задуматися про своє життя, а кому потрібна підтримка близьких? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

гороскоп

Овен

Ви кидаєтеся з крайності в крайність. Спробуйте знайти баланс і не намагайтеся встигнути все. У вас не вийде. Тільки чіткий план.

Телець

Складний день. Ви боїтеся не встигнути втілити в життя свої мрії. Так не відкладайте їх на потім. Вперед, до нових звершень.

Близнюки

Вашим відчуттям пора вирватися на волю. Геть раціоналізм і правильність. Нехай балом правлять почуття і бажання.

Рак

Ви занадто різкі і прямолінійні. Вам варто розглядати проблему більш глобально. Ну або запитайте поради у досвідчених людей.

Лев

Ваші фінанси не терплять марнотратства. Складіть план покупок на місяць і дотримуйтесь його. Не піддавайтеся імпульсу, не витрачайте зайвого.

Діва

Ви втомилися і хочете на ручки. Воно й зрозуміло. Так багато, як ви, працювати не можна. Поспішайте у відпустку.

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Терези

Ви в розгубленості. Для того, щоб прийняти правильне рішення, спочатку потрібно зрозуміти, чого ви хочете. Так що присвятіть день роздумам.

Скорпіон

Ваша душа бажає свята. Тільки в процесі гулянь головне не накоїти справ, за які потім буде соромно.

Стрілець

Можливі конфлікти з другою половинкою. Однак не варто тікати від проблем на роботу. Краще відразу вирішити всі питання.

Козеріг

Ви загрузли в домашніх клопотах. Але ця робота сама себе не зробить. Тому зберіться. І вперед, до чистоти!

Водолій

Сьогодні вам знадобиться підтримка близьких людей. Ви спустошені. Тільки сліпо не слідуйте порадам. Думайте своєю головою.

Риби

Ви в роздумах. Не знаєте, що робити зі своїм життям? Відкладіть вирішення цього питання на завтра. Ранок вечора мудріший.

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