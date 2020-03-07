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У 2 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 стала відома двадцятка найкращих шефів України

07.03.2020

2 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 приготував для глядачів безліч сюрпризів. Тридцять найкращих професійних шефів країни продовжили боротьбу за заповітне місце у двадцятці найкращих. З якими випробуваннями зустрілися профі? Хто піднявся на балкон? Детальніше читайте в матеріалі.

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У другому випуску кулінарного шоу на кухні з’явилося 30 найкращих професійних шефів України. У боротьбі за місце в 20-ці, професіонали з ентузіазмом вступили в кулінарний бій. Під час першого випробування учасники крутили своєрідне колесо фортуни. На кожному з 2 відсіків були написані страви, наприклад: чебурек і еклер. Завдання кулінарів полягало в тому, щоб придумати третю абсолютно нову страву, яка буде в собі поєднувати елементи і чебурека, і еклера.

Під час другого випробування учасники знову поділилися на команди. Під коробками вони отримали набір продуктів, які знайдуться в холодильниках простих українців: субпродукти, капуста, морква, курячі голови і лапки. Професіонали подавали суддям страви на мільйон, які вони приготували з дешевих інгредієнтів. Відкриттям став Едуард Канарян, Олександр Цвігун і Валентин Брайчук, які приготували нереальну курячу лапку!

Останнє випробування полягало у приготуванні страв високої кухні використовуючи яловичу голову. Кому ж з кулінарів вдалося впоратися із завданням і потрапити в заповітну двадцятку?

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали» 2020: учасники 2 сезону в повному складі

Не пропустіть захоплюючий 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже у наступну суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

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