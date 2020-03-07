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«Слідство ведуть екстрасенси»: Яка таємнича примара намагається затягнути жінку у світ мертвих?

07.03.2020

Жанна Шулакова та Рубіна Цибульська будуть займатися розслідуванням страшної справи на Дніпропетровщині. Не пропустіть новий 9 випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси» вже цієї неділі, 8 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

слідство ведуть екстрасенси

У Ольги Томкевич із Дніпропетровщини є чудова традиція — щонеділі збирати за сніданком усю родину. Мати сімейства обожнювала такі ранки. Аж поки три місяці тому один із них не перетворився на жах!

Ольга з чоловіком вийшли за ворота й не повірили своїм очам: вони знайшли біля дому вінки з цвинтаря! Коли роздивилися їх, то жахнулися! Вони були всі в землі, а чорна стрічка давно вицвіла.

Ольга в сльозах побігла розпитувати сусідів. Але ніхто не бачив, хто й коли приніс вінки. За словами жінки, ворогів у родини немає. Ні з ким з односельців вони не сварилися.

Страшну знахідку вирішили негайно знищити. Здавалося б, підклад ліквідували, все  мало би бути нормально. Але з тої пори життя родини перевернулося з ніг на голову! Коли бідолашна жінка говорить про це, то починає плакати. Але хто хоче звести родину в могилу? Та які страшні факти розкриють екстрасенси в кінці програми? Не пропустіть 9 випуск проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» вже цієї неділі, 8 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: Яка таємнича примара намагається затягнути жінку у світ мертвих?

У 9 випуску Слідство ведуть екстрасенси Жанна Шулакова та Рубіна Цибульська будуть розслідувати страшну справу на Дніпропетровщині. Які страшні факти розкриють екстрасенси?

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