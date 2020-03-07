Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Прем’єра проєкту «Холостяк»-10 увійшла у топ-3 найкращих телепрограм п’ятниці
6 березня відбулася прем’єра головного проєкту весни «Холостяк»-10. Пілот Макс Михайлюк став новим Холостяком, який провів свою першу в житті Церемонію троянд. А телеканал СТБ злетів із неземним головним героєм до рекорду. Більше про досягнення і успіхи прем’єрного випуску реаліті «Холостяк»-10 — читайте в матеріалі.
Прем’єра 10 сезону проєкту «Холостяк» склала загальну частку 13,2%, а під час Церемонії троянд сягнула 16% (за результатами теледивлення аудиторії 18-54, міста 50+).
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1 випуск побив рекорд з весни 2018 року, а також увійшов у топ-3 найкращих телепрограм п’ятниці. Наразі СТБ посів друге місце по дню серед усіх телеканалів!
Глядачі активно ділилися враженнями від перегляду в соціальних мережах, зауважуючи, що сезон точно обіцяє бути цікавим!
Дякуємо, що ви з нами!