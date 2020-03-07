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Прем’єра проєкту «Холостяк»-10 увійшла у топ-3 найкращих телепрограм п’ятниці

07.03.2020

6 березня відбулася прем’єра головного проєкту весни «Холостяк»-10. Пілот Макс Михайлюк став новим Холостяком, який провів свою першу в житті Церемонію троянд. А телеканал СТБ злетів із неземним головним героєм до рекорду. Більше про досягнення і успіхи прем’єрного випуску реаліті «Холостяк»-10 — читайте в матеріалі.

холостяк 10

Прем’єра 10 сезону проєкту «Холостяк» склала загальну частку 13,2%, а під час Церемонії троянд сягнула 16% (за результатами теледивлення аудиторії 18-54, міста 50+).

Більше на тему: Холостяк Макс Михайлюк ексклюзивно про критерії дівчини своєї мрії

1 випуск побив рекорд з весни 2018 року, а також увійшов у топ-3 найкращих телепрограм п’ятниці. Наразі СТБ посів друге місце по дню серед усіх телеканалів!

Глядачі активно ділилися враженнями від перегляду в соціальних мережах, зауважуючи, що сезон точно обіцяє бути цікавим!

Дякуємо, що ви з нами! 

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