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Привітання з 8 березня в прозі: красиві привітання мамі, сестрі, подрузі, кумі

07.03.2020

Кращі привітання з 8 березня це привітання своїми словами для мам, коханих, подруг. Ми зібрали гарні й оригінальні привітання з 8 березня в прозі, щоб ви могли порадувати своїх близьких і надихнутися на приємні і щирі вітання.

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Привітання з 8 березня мамі в прозі

Мамусю! Вітаю тебе з 8 березня! В цей день я бажаю тобі щастя, удачі, здоров’я та побільше радості. Спасибі тобі за те, що навчила завжди і всюди встигати, в найважчі дні знаходити час для близьких і залишатися гарною людиною. Ти ніколи не здавалася і не дозволяла здаватися нікому. Я люблю тебе сильно-сильно, і не тільки сьогодні, а всі дні в році, завжди.

***

Мамо! Вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Ти у мене найкраща, і навіть коли я не можу бути з тобою, я все одно завжди думаю про тебе, пам’ятаю, чому ти мене навчила, і вдягаю шапку, коли холодно. Люблю тебе, як твій фірмовий тортик.

***

Мамо! Спасибі, що ти завжди була поруч. Коли я сказав перше слово і коли говорив їх багато, не завжди приємних. Коли зробив перший крок і коли їхав надовго. Коли говорив, що зможу все сам, а ти все одно давала поради – і вони працювали. Ти моя найкраща і близька людина в житті. Я вітаю тебе з 8 березня: нехай всі негаразди обійдуть тебе стороною, а здоров’я вистачить ще на довгі-довгі роки.

***

Мамусю, люблю тебе рішуче і кожен день, але сьогодні особливо сильно. Ти моя найулюбленіша мама на цілому світі. Якби був конкурс на кращу маму, ти б отримала на ньому перший приз. Може, саме тому його і немає – всі розуміють, що їм не перемогти, тому що ти – це ти. Бажаю тобі щастя і всього-всього-всього, що ти тільки сама захочеш.

Привітання з 8 березня свекрухи

Вітаю вас з 8 березня, Міжнародним жіночим днем. Тільки прекрасна людина може виховати прекрасну людину, а ваш син саме такий, і спасибі за нього і за те, що прийняли мене в свою сім’ю. Бажаю вам залишатися такою ж жіночною, сильною, ніжною, мудрою, що і зараз. Зі святом весни вас!

***

З святом 8 березня вас! Ви для мене – друга мама, добра, мудра і готова підказати, де потрібно. Бажаю вам величезного щастя і любові навколо, завжди гарного настрою та мирного неба.

Привітання з 8 березня колегам в прозі

Вітаємо з 8 березня!

Нехай ми не завжди правильно говоримо, не завжди відразу згадуємо, професіоналки ви або професіонали – зате знаємо, що на вас завжди можна покластися. Ви переживаєте за результат всім серцем, вкладаєте в роботу душу. А виглядаєте при цьому все одно легкими і повітряними. Бажаємо, щоб ця легкість залишалася з вами завжди, на яку б сходинку кар’єрних сходів ви не ступили – і щоб працювали там і робили те, у що справді вірите.

***

Дорогі колеги!

Від усього колективу вітаю вас з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаю вам професійних успіхів і особистого благополуччя, щоб життя складалося так, як хочеться, і в ньому знаходився час і на роботу, і на розваги, і на хобі, і на стосунки. Нехай ніщо і ніхто не псує вам настрій ні на роботі, ні у вільний час.

Привітання з 8 березня кумі

Моя дорога кума! Вітаю тебе з 8 березня. Ми з тобою кумимося вже багато років, ти мені як сестра, я знаю, що завжди можу поговорити і поділитися з тобою всім. Хочу подякувати тобі за твою доброту і чуйність. Нехай доля береже тебе від усіх без і нещасть, а новини завжди будуть тільки хорошими. Будь щаслива і сьогодні – і завжди.

***

Кума, зі святом весни тебе! Я бажаю тобі всього найкращого, здоров’я, щастя, любові, вдячних дітей і хрещеників. Нехай життя буде солодким, як цукерки, безхмарним, як небо сьогодні, і яскравим, як квіти. Будь щаслива!

Привітання з 8 березня в прозі подрузі

С 8 марта тебе, дорога! Мені здається, що наша дружба вічна: в усі головні моменти мого життя ти була поруч. Ми сміялися і плакали разом, немає нічого, чим я не могла б поділитися з тобою і не почути у відповідь: “Та не парся, все буде добре!” Я бажаю, щоб все так і було, і ми разом вплуталися ще не в одну авантюру. Будь радісним і щасливим і ніколи не зупиняйся!

***

Зі святом весни тебе! Ти мені як сестра, і я люблю тебе завжди, але сьогодні хочу нагадати ще раз: ти – єдина людина в світі, якому я дала б покористуватися своєю зубною щіткою. Люблю тебе, залишайся все такою же кльовою, у нас попереду ще безліч походів на суші і коктейлі! (І поверни мені, нарешті, мою сукню, яку позичила на вечір два роки тому)

***

З 8 березня тебе! Бажаю, щоб у тебе завжди вистачало полиць під книги і шафи під сукні. Нехай наша дружба буде все такий же міцною, що б не сталося з нами і куди б не закидала нас доля!

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Привітання з 8 березня сестрі

С 8 марта тебе, любя сестричка! Ніколи не сумуй і нехай у тебе завжди знаходиться привід чомусь усміхнутися. Бажаю нескінченного щастя і сил домагатися того, що ти хочеш. Я знаю, що в душі ти все та ж дівчина, яку я пам’ятаю з дитинства – і їй окремо бажаю величезну шоколадку тільки для себе, сходити в цирк і стати королевою вікінгів.

***

Дорога, сестра! Зі святом весни тебе! Бажаю, щоб сукні, які тобі подобаються, завжди сідали по фігурі, а на улюблені парфуми завжди була знижка. Нехай поруч з тобою завжди будуть справжні подруги, нехай все з першого погляду розуміють, яка ти класна, і нехай у тебе було стільки приємних справ в житті, що місця для клопоту в долі не залишиться.

Привітання з 8 березня бабусі своїми словами

Бабуся, рідна, кохана, з 8 березня тебе! Ти найдобріша, розуміюча і мудра, люблю тебе всім серцем. Бажаю тобі міцного здоров’я, сил і енергії – і щоб твої очі завжди були такими ж добрими і молодими.

***

Бабуся, вітаю тебе зі святом весни, Міжнародним жіночим днем. Бажаю, щоб все погане пішло так само швидко, як зима в цьому році, щоб в душі у тебе завжди було безхмарно і ясно, і щоб тебе завжди і на все вистачало сил!

Привітання з 8 березня коханій

Кохана, ти мій найдорожчий, найкращий друг. Вітаю тебе з 8 березня, але знай, що люблю я тебе кожен день, кожну годину. Будь завжди такою, яка ти є – я люблю тебе від розпатланого вранці волосся до напедикюреної п’яточки. Бажаю тобі залишатися такою ж веселою, розумною, доброю, найкрасивішою – і пам’ятай, що я завжди буду поруч з тобою.

***

З днем весни тебе, кохана! Будь завжди такою ж яскравою і ніжною, як весна. Нехай твоя краса розквітає з кожним роком, а всі твої бажання здійснюються. Люблю тебе.

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