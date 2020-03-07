Стали відома двадцятка найкращих професійних кухарів України! Учасники «МастерШеф. Професіонали»-2, які пройшли кастинг, вже приміряли на себе заповітні білі фартухи і готові боротися за головний приз. Як виглядає двадцятка «МастерШеф. Професіонали» 2020 у повному складі? Дізнайтеся більше інформації про кожного учасника перейшовши по активному посиланню в матеріалі.

Не пропустіть захоплюючий 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже у наступну суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

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