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«МастерШеф. Професіонали» 2020: учасники 2 сезону в повному складі
07.03.2020
Стали відома двадцятка найкращих професійних кухарів України! Учасники «МастерШеф. Професіонали»-2, які пройшли кастинг, вже приміряли на себе заповітні білі фартухи і готові боротися за головний приз. Як виглядає двадцятка «МастерШеф. Професіонали» 2020 у повному складі? Дізнайтеся більше інформації про кожного учасника перейшовши по активному посиланню в матеріалі.
Євген Грибеник
Микита Алімов
Єфим Кравченко
Олександра Касьянова
Владислав Єрмаков
Анастасія Кобиляцька
Світлана Берк
Валентин Брайчук
Едуард Канарян
Олександр Цвігун
Давид Даніелян
Юлія Жигуліна
Віктор Самардак
Владислав Міцкевич
Володимир Чахмахчян
Анатолій Цуперяк
Микола Карпюк
Максим Висоцький
Яна Гамарник
Юрій Побережник
Не пропустіть захоплюючий 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже у наступну суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!
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