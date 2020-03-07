Куди піти 8 березня в Києві: афіша заходів

Незабаром прекрасне свято — 8 Березня. Кожна жінка хоче провести цей день по-особливому, адже тільки сьогодні чоловіки виконуватимуть всі їхні забаганки. Аби провести цей день незабутньо, редакція STB.UA спеціально для вас підготувала цікаві події в Києві на 8 березня. Подробиці читайте в матеріалі.

Не пропустіть старт 10-го сезону проєкту «Холостяк»!

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Концерт «Pianoбой»

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Київський палац спорту

Вартість: від 290 грн

Фронтмен гурту «Pianoбой» Дмитро Шуров готує свій грандіозний концерт, який відбудеться 8 березня у супроводі симфонічного оркестру. Концерт присвячений 10-річному ювілею гурту. Ви зможете наживо почути пісні із нового альбому «ХІСТОРІ» та на власні очі побачити зворушливу шоу-програму.

Джазові історії кохання

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Київ, Будинок архітектора

Вартість: від 250 грн

Чудова новина для любителів джазу, тому що 8 березня ви отримаєте неймовірну насолоду! У виконанні кращих джазменів Києва пролунають музичні твори з репертуару Елли Фітцджеральд, Біллі Холідей, Сари Вон, Луї Армстронга, Френка Сінатри, Рея Чарльза і багатьох інших ікон джазової музики, композиції яких стали світовими шедеврами.

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Точка G – Generation of improv!

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Київ, Freedom Hall / Фрідом Хол

Вартість: від 350 грн

«Точка G – Generation of improv!» — це імпровізаційне комедійне шоу, в якому харизматичні актори піднімуть вам настрій та подарують незабутні емоції. Кожен зможе вплинути на майбутній хід подій. Вся історія буде створюватися на ваших очах і з ваших фантазій. Ніякого сценарію, лише імпровізація!

Stand up про жінок і інші заморочки

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Київ, Будинок звукозапису Українського радіо

Вартість: від 200 грн

Поціновувачам тонкого гумору та тим, хто любить посміятися над стосунками зі своїм партнером варто відвідати стендап одного з кращих коміків — Макса Вишинського. У цей вечір ви почуєте досить оригінальні жарти, взяті Максом із реального життя. Тож не пропустіть унікальну можливість весело провести час!

Класична музика кохання

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Київ, Кірха Святої Катерини

Вартість: від 150 грн

Якщо ви бажаєте провести цей весняний вечір у супроводі прекрасної музики, тоді ця подія саме для вас. Ви зможете почути світові шедеври у виконанні молодого та талановитого оркестру із репертуару Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Жоржа Бізе, Мирослава Скорика.

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Оркестр «Lords of the Sound» — «Love Story»

Коли: 7 березня, 17:00; 8 березня, 11:00

Де: Київ, Центр культури і мистецтв НТУУ «КПІ»

Вартість: від 350 грн

8 березня вас очікує море музики на будь-який смак! Програма «Love Story» створюється спеціально до Жіночого дня, тому її точно варто відвідати. На власні вуха ви почуєте світові хіти з репертуару Вітні Г’юстон, Стінга, Глорії Гейнор, а також отримаєте насолоду від саундтреків із фільмів «Титанік», «Ромео і Джульєтта», «Амелі», «La La Land» тощо.

Lady’s Painting Party — свято жіночої краси та живопису

Коли: 7 березня, 17:00; 8 березня, 11:00

Де: Київ, Студія творчого резонансу

Вартість: 600 грн

Заняття творчістю завжди надихає, тому в такий прекрасний день варто забути про всі турботи та присвятити час собі. Під час майстер-класу ви отримаєте задоволення від приємної музики, знайдете однодумців та малюватимете власну романтичну композицію. Не хвилюйтесь, якщо ви не вмієте малювати, адже професійні викладачі вам в усьому допоможуть і, можливо, ви відкриєте в собі новий талант.

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