Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Яку зачіску зробити на 8 березня: ідеї в фото від стилістів СТБ

07.03.2020

Щоб виглядати чарівно в святковий день, пропонуємо вам, дорогі дами, ідеї зачісок для короткого, середнього і довгого волосся. Читайте в нашому матеріалі, що допоможе у створенні ідеального образу до 8 Березня.

Зачіски на довге волосся

Локони на 8 Березня

прически на 8 марта

Більше на тему: Гарний макіяж на 8 березня: варіанти з фото

Весна – час романтики! Власницям довгого волосся пропонуємо не ховати свої локони, а укласти їх за допомогою плойки. Створення легких кучерів – нескладний процес. Почнемо з нього.

Найкраще для створення локонів використовувати праску для волосся.

  1. Помийте волосся і ретельно висушіть його феном.
  2. Начешіть коріння волосся.
  3. Розмістіть праску на пасмі, відступивши від коренів два-три сантиметри.
  4. Проведіть праскою по локону, повертаючи на 180 градусів. Повторіть з кожним пасмом.
  5. Зачіску зафіксуйте лаком.

Більше на тему: Привітання з 8 березня

Косичка на 8 Березня

Також довге волосся легко заплести в косу. Ця зачіска виглядає ніжно і романтично.

Різні варіанти плетіння кіс дивіться на картинках:

pricheski-na-srednie-volosy-kosy-svoimi-rukami-10

pletenie6

kosa-na-dlinnie-volosi

2509-03

braid_waterfall_long_hair_steps

Зачіски на волосся середньої довжини

Оригінальний пучок на 8 Березня

Ця зачіска забере у вас небагато часу. Елегантний і стильний пучок можна прикрасити цікавим аксесуаром.

  1. Розчешіть волосся і зберіть їх в хвіст.
  2. Після цього волосся у хвості можна заплести в косичку або скрутити в джгут.
  3. За потреби зафіксуйте волосся лаком.

пучок на 8 марта

пучок на 8 марта

Хвіст з косою на 8 Березня

  1. Розчешіть волосся гребінцем і розділіть на дві частини.
  2. Одну частину волосся зберіть у хвіст, а другу – заплетіть у косу.
  3. Оберніть косу навколо хвоста і закріпіть кінчик шпилькою.
  4. Прикрасити зачіску можна аксесуаром.

Зачіски на коротке волосся

Волосся на бік на 8 Березня

Зачіска – волосся на бік – підійде дівчатам з каре. Зробіть бічний проділ і перекиньте частину волосся на одну сторону. Локони можна накрутити або залишити рівними. Ретельно розчешіть волосся і зафіксуйте їх лаком.

прическа на короткие волосы

Косички на коротке волосся на 8 Березня

  1. Зробіть бічний проділ.
  2. Заплетіть косу на одній стороні проділу.
  3. З другого плетіння додайте в косу пасма з решти розпущеного волосся.
  4. Дійшовши до рівня вуха, зав’яжіть косу тонкою резинкою і зафіксуйте невидимками.
  5. Повторіть плетіння з іншого боку проділу.

прическа на короткие волосы

Більше на тему: 8 Березня: історія виникнення свята та цікаві факти

Кожну зачіску можна прикрасити невеликим аксесуаром.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить